Diretta video

Prima Ora - Notizie del 12 giugno 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
12.06.2026
Aggiornato alle 17:22

Maturità e ricorsi, tutto quello che c’è da sapere e cosa cambia con la riforma Valditara: GUARDA IL VIDEO con Dino Caudullo (Sidels)

Valerio Musumeci
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Contenziosi sui voti, gli scrutini, i risultati della maturità. Sono tante le situazioni che nel corso dell’anno possono innescare ricorsi nei confronti delle decisioni dei docenti e dei consigli di classe. A raccontarli, nella nuova puntata di Scuola Talk, è Dino Caudullo, presidente del Sidels, Società Italiana di Diritto E Legislazione Scolastica.

Secondo alcuni dati riportati da La Tecnica della Scuola, soltanto nel territorio di Roma, negli ultimi cinque anni, i contenziosi sarebbero aumentati del 25%. Una vera e propria “impennata” dei ricorsi, che secondo alcuni osservatori potrebbe addirittura innescare una paura di bocciare negli insegnanti, che subirebbero una sorta di condizionamento. Con l’effetto collaterale di “falsare” le valutazioni sulle competenze raggiunte alla fine dell’anno.

Un capitolo a parte merità l’esame di maturità, che prenderà il via il 18 giugno prossimo, nella nuova versione voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Come chiarito dall’avvocato Isetta Barsanti Mauceri, esponente del Sidels, la riforma non avrà particolari effetti sul tema dei ricorsi. Cosa fare, dunque, per evitare che si verifichino situazioni di questo tipo? E in generale, fino a dove si estende la “libertà” di valutazione dei docenti, e quando possono intervenire i giudici?

Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione, insomma. Un tema delicato, dice l’avvocato Caudullo, riguarda per esempio gli studenti con bisogni educativi speciali, che possono avere sensibilità particolari che nel corso di un’interrogazione possono pesare in negativo. Queste e tante altre riflessioni al centro della nuova puntata di Scuola Talk, disponibile sul nostro sito, ma anche sui nostri canali social, Facebook e YouTube, dove è possibile anche rivedere le trasmissioni precedenti.

contenziosomaturità 2026sidels

Algoritmi e supplenze GPS, i problemi che fanno insorgere un contenzioso

Algoritmo GPS 2025, si può rinunciare alla nomina dopo la presa di servizio senza incorrere in sanzioni?

Algoritmo GPS 2025, come mai sono stata l’unica a non essere stata riconfermata sul sostegno nel mio istituto?

Algoritmo GPS 2025, quando attivare un contenzioso verso un presunto errore e quali procedure e tempi sono previsti per l’iter del ricorso?

Algoritmo GPS 2025, se un nominato avesse un punteggio non corrispondente ai reali titoli dichiarati, cosa potrebbe accadere?

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Docenti precari, è tempo d’assumere tutti gli idonei e svuotare GaE e Gps: i concorsi possono attendere. Ma con l’organico di fatto non si va lontano

Alessandro Giuliani

Alunna di Filicudi scrive a Meloni: farà le medie per 18 ore a settimana con un tutor e per altre 12 in Dad con una scuola

Redazione

Come diventare insegnante di scuola dell’infanzia? Titoli richiesti e accesso a supplenze e al ruolo

Salvatore Pappalardo

Università telematica Pegaso nell’occhio dei ciclone. Indagine della Procura di Napoli. Irregolarità finalizzate a “gonfiare” il numero degli iscritti

Redazione
vai alla ricerca avanzata