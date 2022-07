Riforma reclutamento e formazione docenti, entro due giorni il Dpcm? Toccafondi (Iv): fondamentale per dare indicazioni agli atenei sui 60 Cfu

“Il Governo resta in carica per gli affari correnti, occorre un Dpcm entro la fine di luglio sui percorsi di formazione iniziale, con delle indicazioni precise alle università. Senza queste indicazioni è difficile per gli atenei mettere a regime questi percorsi per formare insegnanti preparati. Quindi il percorso è già avviato e ora va portato a termine”. Così il deputato di Italia Viva Gabriele Toccafondi, componente della VII commissione Cultura alla Camera.

Insomma, il Decreto del Presidente del Consiglio dovrebbe arrivare a giorni, secondo Gabriele Toccafondi, perché rientrerebbe in quelli che vengono definiti affari correnti. Del resto il Dl 36 è già legge dello Stato e adesso il Governo in carica dovrebbe garantire di portare a compimento quanto ha iniziato, per non creare un nodo sul filo del percorso del reclutamento docenti.

Sugli altri appuntamenti legati al Pnrr, invece, le altre riforme volute dal ministro Patrizio Bianchi, si rischia di più. Le riforme sulle quali si è più indietro (pensiamo alla riforma dell’orientamento o del dimensionamento scolastico) non possono essere considerate, a rigore, affari correnti, secondo il deputato di Italia Viva, e dunque questi provvedimenti potrebbero essere rimessi in discussione e, con loro, ricorda il deputato, potrebbero essere rimessi in discussione anche i finanziamenti del Pnrr, purtroppo, qualora si arrivi alle scadenze senza le milestones raggiunte.

Il contratto

Quanto al contratto, chiarisce Gabriele Toccafondi, anche in questo campo la partita è incerta, visto che il CCNL dipenderà dalle cifre contrattate e inserite in legge di bilancio. Quindi, considerando che la legge di bilancio potrebbe essere solo imbastita da questo Governo, ma poi andrà definita a pieno dal nuovo Governo, è difficile fare pronostici.

Il riepilogo. Cosa definirà il Dpcm?

Il Dpcm definirà: