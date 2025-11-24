Rilevazione “Dati generali”, c’è obbligo di risposta per le scuole: compilazione sul SIDI dal 25 novembre al 16 gennaio – NOTA

A partire dal 25 novembre e fino al 16 gennaio 2026 è richiesta, alle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado, statali e non statali, e ai Centri per l’istruzione degli adulti (Cpia), la compilazione dei dati della Rilevazione “Dati generali” – A.S. 2025/2026, attraverso la funzione “Acquisizione Dati” al percorso: Applicazioni SIDI → Rilevazioni → Rilevazioni sulle scuole → Dati generali (ex-Integrative).

La Rilevazione “Dati generali” è prevista dal Piano Statistico Nazionale e rientra tra le rilevazioni con obbligo di risposta.

Per semplificare, le scuole statali e paritarie possono precompilare automaticamente i dati già presenti nell’Anagrafe Nazionale Studenti, mentre le scuole non paritarie devono inserire i dati manualmente.

Infine, la nota fornisce istruzioni specifiche per le scuole non funzionanti e invita a consultare le istruzioni o contattare l’Ufficio di Statistica per supporto.

Nota e informativa devono essere pubblicate sull’Albo dell’istituzione scolastica.

NOTA

INFORMATIVA