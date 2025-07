Rinnovo contratto scuola 2022/2024, incontro dedicato al personale scolastico all’estero

Il 24 luglio 2025 si è tenuto presso l’ARAN un incontro per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca, con particolare attenzione al personale scolastico italiano che lavora all’estero. In questa occasione è stato raggiunto un accordo per inserire nel nuovo CCNL una parte specifica dedicata a questo personale, considerando che, dei 30 articoli presenti nel contratto 2006-2009, solo 3 erano rimasti validi dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 64/2017.

Secondo quanto riporta la FLC CGIL, sono stati reintrodotti importanti elementi riguardanti la contrattazione, il confronto e l’informazione a livello del Ministero degli Esteri (MAECI), delle Ambasciate/Consolati e degli Istituti scolastici. Tra le novità più rilevanti, ad esempio, c’è l’obbligo di contrattare la distribuzione del MOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa), che sarà accessibile anche ai lettori, in tutte le sedi in cui verrà assegnato. Si discuterà anche della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un’altra novità importante riguarda la mobilità tra sedi estere (finora praticamente impossibile per il personale delle Scuole Italiane all’Estero – SCI), che ora diventa oggetto di confronto sindacale. Lo stesso vale per la revisione degli organici, l’organizzazione dell’orario di lavoro, le misure per prevenire lo stress e il burnout.

Inoltre, è stato concordato che l’amministrazione debba informare puntualmente i sindacati sulle modifiche ai coefficienti dell’indennità di servizio all’estero e sugli aggiornamenti delle graduatorie dei vincitori di concorso. Per quanto riguarda la mobilità tra sedi estere, pur apprezzando l’apertura dell’amministrazione, i sindacati hanno chiesto che venga trattata non solo come tema di confronto, ma come materia di contrattazione vera e propria.

Nel corso della riunione è stata ribadita l’importanza di inserire altri aspetti fondamentali per il personale all’estero. Tra questi: le modalità di cessazione e riassunzione in servizio, la possibilità di allontanarsi dalla sede durante le pause didattiche, il confronto sui criteri di reclutamento, l’utilizzo del fondo anche per esigenze organizzative, i criteri di assegnazione del personale nelle varie sedi, il diritto di godere delle 11 festività italiane, una sezione specifica per i lettori e il riconoscimento degli incarichi extra-accademici previsti in alcune sedi.

Su questi ultimi temi, l’amministrazione ha espresso alcune riserve, dichiarando di non poter intervenire su materie regolate per legge o di aumentare le risorse economiche disponibili. Tuttavia, ha chiesto ulteriore tempo per valutare se e come poter rispondere alle richieste avanzate.