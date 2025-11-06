Rinnovo contratto scuola aumenti Ata, tutte le cifre – TABELLA

Contratto scuola finalmente firmato: mercoledì 5 novembre è stato raggiunto l’accordo per quanto riguarda la parte economica del CCNL scuola 2022-2024. I sindacati sono stati convocati all’Aran per le ore 14:00. Sono molte al momento le domande relative al rinnovo del contratto scuola.

Ci sono aumenti di stipendio per il personale Ata: ma di quanto?

Aumenti Mensili Totali (Incrementi in Busta)

Gli incrementi totali mensili futuri in busta paga variano notevolmente in base al profilo professionale e all’anzianità di servizio (strutturata in fasce, ad esempio 0-8, 9-14, fino a “da 35” anni).

Per il personale non docente (come Collaboratori, Assistenti, Funzionari), i Nuovi incrementi mensile totale in busta spaziano da circa €42.44 netti a circa €96.87 netti (quest’ultimo per i Funzionari ed E.Q. con incarico con maggiore anzianità).

Questi nuovi incrementi includono la Differenza mensile ancora da erogare (su 13 mensilità) e l’Incremento RPD/CIA mensile da erogare (su 12 mensilità).

Arretrati e Una Tantum (Pagamenti Una Tantum)

Il rinnovo prevede l’erogazione di significativi arretrati. Le somme totali percepite in un’unica soluzione (somma di Arretrati e Una tantum) variano a seconda della proposta e della categoria:

Personale non Docente (es. Funzionari, Assistenti, Collaboratori):

L’ammontare degli Arretrati da percepire con la proposta sindacale varia da circa €1.030,64 fino a €2.316,82.

A questo si aggiunge un importo fisso di Una tantum pari a €270.70.

Il totale combinato (Arretrati + Una tantum L.D.) oscilla tra €1.301,34 e €2.587,52.

Tabelle fornite da Cisl Scuola su dati Aran

Componenti salariali precedenti e future

Si precisa che sono già state erogate l’IVC 0,50% retribuzione ordinaria e l’IVC Rinforzata 6,7 ordinaria.

Inoltre, il rinnovo prevede un Ulteriore incremento CIA/RPD (Compenso Individuale Accessorio/Retribuzione Professionale Docente) e l’istituzione di un Nuovo CIA/RPD a partire dal 01/01/2025. Questi ulteriori incrementi mensili variano a seconda della categoria (ad esempio, un aumento CIA di €4.50 o un aumento RPD di €7.60 o €13.10 a seconda del gruppo di anzianità).

Aumento stipendi personale scolastico, le risorse sul campo

L’indicazione arrivata all’Aran è chiara: le risorse disponibili per il rinnovo del contratto 2022-2024 dei dipendenti della scuola, circa 1,2 milioni di lavoratori, sono state messe tutte sul tavolo. Si tratta di 2.962,5 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2024, 102,7 milioni previsti dalla Manovra 2025, 240 milioni di una tantum stanziati grazie all’intervento del Ministero dell’Istruzione e del Merito con il decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127.

“Gli aumenti stipendiali” medi “previsti – aveva annunciato Naddeo – vanno da 82 a 186 euro mensili per il personale amministrativo e da 105 a 177 euro mensili per i docenti. Sono state inoltre rideterminate le indennità fisse, che per i docenti passano da 204 a 320 euro mensili, mentre per il personale amministrativo variano tra 88 e 109 euro mensili. Per i Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) l’indennità di direzione è stata fissata a 2.972 euro annui”.