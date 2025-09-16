Home Alunni Riparte da Catania il CampBus del Corriere della Sera, laboratorio itinerante per...

Riparte da Catania il CampBus del Corriere della Sera, laboratorio itinerante per diffondere la cultura digitale nelle scuole

Gabriele Ferrante
didattica a distanza

È già passato negli anni scorsi da Milano, Torino, Bergamo, Genova, Ravenna e Firenze. Poi, rotta verso sud: Roma, Napoli, Bari. Dal 2020, il CampBus del Corriere della Sera ha percorso più di 2000 chilometri e coinvolto una ventina di scuole. L’edizione 2025 sta per ripartire e questa volta la prima tappa sarà in Sicilia e si fermerà al Liceo Ginnasio Statale “Cutelli e Salanitro” di Catania.

Parliamo del progetto CampBus che, come si legge sul sito di presentazione, è un laboratorio itinerante ideato dal Corriere della Sera per promuovere la cultura digitale nelle scuole superiori italiane.  Si propone di avvicinare studenti e docenti alle tecnologie emergenti e di favorire una cittadinanza digitale consapevole. Attraverso lezioni, laboratori, seminari, interventi di esperti e formatori, la settimana digitale di CampBus propone alle scuole un percorso per provare a capire come affrontare insieme la trasformazione tecnologica con gli strumenti e le competenze necessarie.

In pratica, CampBus è un vero e proprio autobus che viaggia di istituto in istituto per fare conoscere ed esplorare a ragazze e ragazzi le nuove tecnologie e non solo. Grazie al supporto di professionisti del settore, gli studenti saranno guidati alla lettura e analisi del giornale, impareranno le tecniche per distinguere fake news e deepfake e i meccanismi che regolano le tecnologie emergenti, dall’Intelligenza Artificiale ai social media.

Prima tappa, dicevamo, il “Cutelli – Salanitro” di Catania la cui dirigente scolastica – Elisa Colella – intervistata dal quotidiano milanese afferma che oggi più che mai sentiamo il dovere di aprire il patrimonio culturale, rappresentato dal liceo classico, al dialogo con l’innovazione e con le tecnologie che plasmano il mondo contemporaneo. Aderire al progetto CampBus rappresenta una scelta importante e coerente con la nostra missione educativa.

Sbaglia chi pensa – continua la Preside – che il liceo classico sia soltanto il luogo in cui si studia il latino e il greco, una sorta di custode di una tradizione fine a se stessa. Al contrario, il liceo classico coniuga la formazione umanistica – che non è mai stata chiusa al nuovo – con la conoscenza degli strumenti digitali e di tutte quelle tecnologie che saranno quasi certamente alla base del futuro professionale degli studenti che hanno scelto questo corso di studi. Insomma – conclude la dirigente – il liceo classico può essere contemporaneo, aperto, capace di valorizzare le sue radici e allo stesso tempo di preparare i giovani a un futuro in continua trasformazione.

Il progetto non è rivolto soltanto agli studenti. Uno dei suoi segmenti, ‘Prof on board’, è concepito per docenti e dirigenti scolastici che durante la permanenza del CampBus potranno partecipare  ai seminari proposti che affrontano varie tematiche, tutte legate al futuro della didattica sempre più connessa con le nuove tecnologie: intelligenza artificiale e didattica, nuovi tools di Google Workspace per una didattica più inclusiva, la videogame therapy e tanto altro ancora. 

Dopo il liceo classico “Cutelli” di Catania, il CampBus risalirà la penisola e si fermerà all’ITIS “Galilei” di Roma e al liceo classico “Carducci” di Milano, per completare il tour al liceo classico “Scipione Maffei” di Verona.

