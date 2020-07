Ripresa a settembre: cosa ne dicono i genitori

Dal Forum Regionale delle Associazioni di Genitori della Scuola riceviamo questa lettera indirizzata ai Presidenti del Consiglio d’Istituto delle scuole lombarde

Carissimo genitore,

in questo momento è più che mai importante la nostra presenza per dare un contributo concreto e costruttivo per affrontare le tematiche relative alla riapertura delle scuole il prossimo 14 Settembre.

Come coordinatore del Forum Regionale delle Associazioni di Genitori della Scuola (FoRAGS) sarò presente al tavolo regionale istituito dal MIUR per organizzare la riapertura delle scuole.

A questo tavolo vorrei portare le esigenze dei genitori, pertanto conoscere il tuo parere e la tua esperienza come Presidente del CDI ci sarebbe molto utile.

Saprai già che nei vari territori lombardi stanno per riunirsi le conferenze di servizio che vedranno impegnati i Dirigenti scolastici e gli enti locali nell’organizzazione della riapertura delle scuole, anche se indirettamente, la partecipazione dei genitori a questa fase dei lavori è molto importante, soprattutto per la condivisione di buone pratiche e sostenere gli istituti meno pronti in questo periodo.

Intanto credo sia buona cosa mandarti alcuni documenti per darti un quadro di massima di quali sono le questioni che andremo ad affrontare da qui alla riapertura delle scuole a settembre e durante il prossimo anno scolastico.

Colgo l’occasione per porgerti un saluto amichevole ricordandoti che sul nostro sito www.forumgenitorilombardia.it potrai trovare informazioni utili ed iscriverti alla newsletter per ricevere aggiornamenti.

Gianni Alberta, Coordinatore FoRAGS Lombardia