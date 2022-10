Ripristino delle convocazioni per le supplenze in presenza

Salve, mi chiamo Caterina Barbata, sono una docente precaria inserita nelle graduatorie GPS, Vi scrivo perché subisco, come tanti colleghi, questo sistema di convocazioni che ha stravolto l’attribuzione degli incarichi privilegiando un metodo telematico di assegnazione delle cattedre dettato da una normativa che calpesta la dignità dei docenti supplenti. L’algoritmo che ti esclude con freddezza e disumanità, ci fa rimpiangere le convocazioni in presenza, dove era tutto chiaro e trasparente, ed è per questo motivo che Vi chiedo di dare voce alla nostra situazione, domandando di tornare alle convocazioni in presenza. Vi esorto pertanto, anche in nome dei tanti colleghi esclusi, a supportare la nostra richiesta, che si è concretizzata in una petizione su change.org

È un sistema iniquo e non funzionale per i precari della scuola, che non riescono di fatto a comprendere gli esiti delle pubblicazioni. Inoltre non accettano l’annullamento delle fasce delle graduatorie, a causa dell’assegnazione unica dei posti attribuiti ai riservisti, non tenendo conto della fascia di appartenenza e anche del possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Link alla petizione:

https://www.change.org/p/ripristino-della-modalit%C3%A0-di-convocazione-per-le-supplenze-da-gae-e-gps-in-presenza

Grazie per il supporto che sono certa Vorrete dare a questa iniziativa.

Caterina Barbata