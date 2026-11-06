Riscatto laurea, come muoversi per gli anni e per le uscite anticipate dal servizio?

Come sta andando la contrattazione sulla parte normativa del nuovo CCNL 2025/27, e cosa si è discusso nella riunione che si è svolta nei giorni scorsi all’Aran? Qual è il giudizio dei sindacati sulla legge di bilancio approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri, che inizia adesso l’iter parlamentare? C’è da preoccuparsi per i tagli al personale docente e ATA che sono stati prospettati nelle ultime ore?

Sono solo alcune delle domande legate a questo momento “caldo” del comparto istruzione. A intervenire sul tema, nel corso della diretta della Tecnica della Scuola del 4 novembre, sono stati il direttore Alessandro Giuliani e il prof. Reginaldo Palermo.

Come muoversi per il riscatto degli anni di laurea e per le uscite anticipate dal servizio?

A questa domanda, il direttore Giuliani ha risposto: “Sul riscatto della laurea, poiché al momento non vi è la volontà politica ed economica di garantire un riscatto gratuito o a costo ridotto, il consiglio per il personale (anche precario) è di presentare subito domanda alla scuola per bloccare il calcolo dell’onere agganciandolo allo stipendio attuale. L’importo da saldare a ridosso della pensione risulterà così molto più contenuto. Sul fronte pensionistico, una proposta opportuna per contrastare il fenomeno del burnout sarebbe l’estensione dell’APE Sociale anche alla scuola secondaria (oltre all’infanzia e alla primaria), consentendo un anticipo di 3-4 anni sulla pensione per i lavoratori con almeno 35 anni di contributi maturati”.