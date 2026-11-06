Stipendi docenti e caro affitti: “Con la paga da insegnante oggi non compri un bilocale”. Vincenzo Latronico a “Logos”

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Negli anni Novanta un docente, con il proprio stipendio, poteva assicurare a se stesso e alla propria famiglia un buon tenore di vita, concedendosi anche qualche piccolo “lusso”. Nel 2026 un insegnante – soprattutto a inizio carriera, soprattutto se insegna fuori sede – con la propria paga deve stringere i denti per arrivare alla fine del mese, e fare una famiglia diventa una scelta da ponderare con attenzione. Una situazione che Tecnica della scuola ha attenzionato più volte.

A intervenire sul tema, nelle scorse settimane, è stato il giornalista e scrittore Vincenzo Latronico, in libreria con “Una splendida rovina” (Einaudi), che affronta proprio il tema dell’abitare. “[Un tempo] se facevi l’insegnante non avevi magari l’appartamento del cardiochirurgo, ma ce l’avevi”, ha detto l’autore al Corriere della sera. “A Milano, oggi, uno stipendio da insegnante, ma anche da medico d’ospedale, da commissario di polizia, non basta per avere un bilocale, non dico una reggia”.

Proprio Latronico è l’ospite della nuova puntata di “Logos. Storie e parole del mondo della scuola”. Una conversazione a tutto tondo, nel quale lo scrittore ha ripercorso i suoi trascorsi scolastici, riflettuto sul ruolo dei docenti nella società contemporanea e sulle difficoltà che incontrano – appunto – nel trovare casa, per via di un trattamento economico ritenuto non all’altezza. Seguiteci sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.