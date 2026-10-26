Rischio salmonella nelle mense scolastiche (e non): l’Emilia-Romagna ordina lo stop ai pomodorini crudi

È allerta salmonella in alcune mense dell’Emilia-Romagna, dove le autorità hanno preso provvedimenti sulla somministrazione di alcuni alimenti. A dare la notizia è BolognaToday, secondo cui la regione “vieta la somministrazione di pomodorini crudi – nelle varietà datterini e ciliegini – in tutte le mense scolastiche, socioassistenziali, ospedaliere e nelle case di cura, sia pubbliche che private”. Il divieto “è stato disposto dal presidente della giunta regionale con l’ordinanza n. 122 del 22 ottobre 2026, in applicazione del principio precauzionale per tutelare la salute pubblica“, e sarà applicato fino a data da destinarsi.

Il provvedimento, si legge, “nasce dall’escalation di casi di salmonellosi registrati in Europa e in Italia negli ultimi anni”. In Emilia-Romagna, in particolare, “la sorveglianza genomica condotta dal Centro di epidemiologia genomica di Izsler ha rilevato 112 casi di Salmonella Strathcona ST2559 e 5 casi di Salmonella Typhimurium variante monofasica ST34 nel periodo 2024-2026, geneticamente associati a contaminazioni da salmonella rilevate nei pomodorini”. A livello nazionale, ricorda la testata, tra agosto e settembre si sono registrai focolai “in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia”.

A pesare nella decisione, scrive ancora BolognaToday, “è anche la difficoltà di tracciare con precisione le filiere del pomodoro fresco, che non sempre consente di individuare correttamente gli operatori coinvolti”. I pomodorini sottoposti a cottura, viene specificato, non rientrano nel divieto. “Per le violazioni dell’ordinanza è prevista l’applicazione dell’articolo 650 del codice penale”, conclude la testata. “Il provvedimento sarà trasmesso alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli enti locali, alle prefetture e ai comandi Nas dell’Emilia-Romagna, oltre che alle associazioni di categoria interessate“.