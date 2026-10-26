Decreto scuola, Flc Cgil: reclutamento, precariato, organici, contrattazione e diritti del personale scolastico. I nostri emendamenti approdano in Senato

Prosegue al Senato l’iter di conversione del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027. Diverse proposte di emendamento avanzate dalla Flc Cgil – afferma il sindacato – sono state presentate in Senato. Ecco le principali:
- Assunzioni e superamento del precariato: consentire le immissioni in ruolo del personale educativo e ATA su tutti i posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto; incrementare di 20.000 unità i posti di sostegno nell’organico di diritto; prorogare al 2028 la procedura straordinaria di assunzione dei docenti specializzati dalla prima fascia delle GPS sostegno.
- Supplenze: prevedere un nuovo regolamento per le supplenze del personale ATA, consentire la sostituzione degli assenti fin dal primo giorno e superare la norma che prevede la conferma dei supplenti di sostegno su richiesta delle famiglie.
- Mobilità del personale docente: eliminare il limite della provincia di appartenenza per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni dei docenti vincitori di concorso.
- Contrattazione e valorizzazione del personale: far confluire nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa le risorse destinate alla formazione incentivata dei docenti, restituendone la gestione alla contrattazione collettiva; riconoscere il diritto al buono pasto al personale scolastico.
- Riforma degli istituti tecnici: modificare i nuovi quadri orari per recuperare le ore delle discipline del primo biennio, salvaguardare gli organici ed evitare situazioni di soprannumerarietà e accorpamenti di discipline distinte.
- Inclusione e diritto allo studio: rafforzare il coinvolgimento delle famiglie provenienti da contesti migratori attraverso la mediazione linguistica e la collaborazione con i CPIA, prevedendo percorsi gratuiti di alfabetizzazione in italiano e superando le disposizioni di carattere sanzionatorio.
- Rapporto tra scuola e famiglie: sostituire le disposizioni sul consenso informato con una disciplina fondata sulla comunicazione alle famiglie, nel rispetto dell’autonomia scolastica e della libertà di insegnamento.decret
Ulteriori proposte – prosegue la Flc Cgil – riguardano il finanziamento delle misure di contrasto al cyberbullismo, l’attivazione dei percorsi universitari abilitanti, la tutela del personale ATA permanentemente inidoneo e le disposizioni relative al personale scolastico del Friuli-Venezia Giulia.