Rissa a scuola con coltello, placata dal vice preside: “Per qualcuno non dovevo, perché fuori orario di lavoro. Ma come si fa?”

Tragedia sfiorata in una scuola della provincia di Padova. Qualche giorno fa, prima dell’inizio delle lezioni, due studenti di origine nordafricana si sono affrontati a scuola, e uno dei due ha estratto un coltello. Ad evitare che la situazione degenerasse, il vice preside. Lo riporta PadovaToday.

Il vice preside ha avuto massima lucidità

I due, di solo quattordici anni, avrebbero già avuto tensioni in passato. Il vice preside proprio in quegli istanti si trovava all’esterno della scuola. Il professionista, attirato da un gruppetto di giovani, si è avvicinato per capire cosa stesse succedendo. Dopo aver individuato i due li ha rimpoverati dicendogli che dovevano finirla.

Lo stesso docente, che insegna a scuola religione, ha visto il coltello. E’ riuscito con la massima lucidità a placare gli animi. Il tutto è rientrato nella norma, senza feriti, senza ulteriori situazioni di pericolo per i ragazzi. Il giovane che è arrivato a scuola con la lama è stato denunciato alla Procura dei minori. Dovrà rispondere all’autorità giudiziaria con l’accusa di porto abusivo di armi e minacce aggravate.

“Ho evitato il peggio”

“Li ho fulminati con lo sguardo e, mantenendo la calma, ho evitato il peggio”, ha detto a Il Gazzettino. “Ho agito da educatore. Immagino che per qualcuno non fossi tenuto a intervenire, perché eravamo fuori dalla scuola e io non ero in orario di lavoro. Ma come si fa? Non so se quel ragazzino volesse effettivamente fare del male a qualcuno, ma vedere un’arma da taglio mi è bastato”.

“Abbiamo stabilito che bisognasse dare un segnale forte agli studenti, alle famiglie. Per questo, abbiamo deciso di chiamare i Carabinieri”, risponde la scuola. Il vice preside rimane comunque amareggiato: “Il disagio giovanile a cui stiamo assistendo è un fenomeno generale, non una questione particolare. Analizzando l’accaduto, si fa fatica a capire come i ragazzi vogliono risolvere le loro questioni personali. Sembra abbiano una visione della giustizia che non ha nulla a che vedere con l’equilibrio. È solo una legge del taglione”.

Ragazzi con coltelli, bisogna arrivare a usare i metal detector?

Sempre più spesso i ragazzi vengono “beccati” con coltelli: a questo proposito, la richiesta di una dirigente scolastica di Napoli è diventata realtà: nel suo istituto lo scorso 22 gennaio, è stato posto un metal detector all’ingresso. Qui gli studenti sono stati accolti da poliziotti e cani antidroga.

Gli agenti si sono presentati a sorpresa alle otto, prima dell’inizio delle lezioni, accogliendo l’appello della dirigente scolastica. L’intervento dei poliziotti è stato accolto con soddisfazione sia dai genitori che dal corpo insegnante, dopo i numerosi episodi, nei mesi scorsi, di ragazzi trovati in possesso di armi da taglio.

Ecco le parole della preside: “L’uso delle armi tra i ragazzi è diffuso a tutti i livelli, anche in famiglie per così dire ‘insospettabili’. Quello che emerge è che questi minorenni si sono uniformati a una tendenza e se si chiede loro perché utilizzino le armi, la loro risposta è una: ‘per difendermi’”.

“Tante volte ho invocato la necessità di installare dei metal detector a scuola; ho avuto anche un incontro in prefettura su questa e su altre questioni in merito alla sicurezza e ho chiesto di potenziare i controlli delle forze dell’ordine proprio per il possesso delle armi”, ha spiegato.