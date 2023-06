Ristorante didattico a Caltanissetta: incontro formazione e domanda-offerta

Come incentivare l’incontro tra domanda-offerta di lavoro? Tramite l’apertura di un ristorante didattico nel centro storico di Caltanissetta, aperto da Eap Fedarcom, una agenzia formativa accreditata. Ma è anche un modo il ristorante per qualificare i giovani, permettendo loro di acquisire competenze e un luogo dove i ragazzi che sono in obbligo formativo possono iniziare, o continuare, la loro esperienza di istruzione e formazione ma contestualmente all’interno dell’impresa didattica mettere in pratica le proprie abilità e i propri saperi, il proprio saper fare.

Ma soprattutto è un’opportunità per i giovani per entrare in contratto con le imprese, cosicché dal secondo anno possano iniziare delle esperienze di lavoro presso gli stessi imprenditori, facendo incontrare domanda e offerta di lavoro. “Il ristorante serve- dicono quelli della Fedracom- per accogliere ragazzi che sono in età di obbligo formativo e vogliono frequentare un percorso di istruzione e formazione professionale. Avranno così la possibilità non solo di continuare il percorso di istruzione e formazione ma attraverso il ristorante didattico mettere in pratica il proprio sapere. Da qui nascerà nuova occupazione”

Certamente non si tratta di “alternanza scuola-lavoro”, più semplicemente “Il ragazzo che entra in formazione, in un percorso triennale, nel primo anno sarà impegnato a istruirsi e formarsi alternando momenti di aula e di laboratorio proprio all’interno di questa impresa didattica. Già dal secondo anno, dopo che sono stati già organizzati incontri con gli imprenditori, riceverà una proposta di lavoro e cioè un contratto di apprendistato di 1° livello, con una retribuzione e un orario di lavoro, ma anche con un programma che prevede non solo lavoro ma anche formazione presso l’azienda in cui andranno a lavorare”.