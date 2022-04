Ritiro della domanda di mobilità, c’è tempo fino al 14 di aprile

Chi ha prodotto istanza di mobilità a partire dal 28 febbraio al 15 marzo 2022, potrà ritirarla entro il prossimo 14 aprile.

Revoca della domanda

Bisogna sapere che esiste l’opportunità di revoca della domanda di mobilità per il personale docente di tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali. Tale revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Essendo il 19 aprile 2022, il termine ultimo di comunicazione degli organici, significa che si possono revocare le domande fino al 14 aprile 2022.

Scadenze successive

Dopo il termine per revocare una o più istanze di mobilità, che resta fissato il 14 aprile 2022, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 23 aprile 2022 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 17 maggio 2022.