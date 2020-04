Ritorno a scuola, Ascani: “Doppi turni? Possibile. Valutiamo diverse soluzioni” [VIDEO]

La vice ministra dell’Istruzione, Anna Ascani, ha parlato, su Facebook, nel corso di una diretta social organizzata da Francesco Russo, vice presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Sull’attualità scolastica Ascani afferma. “Timori ce ne sono tanti: già il fatto che l’Italia riprenda a funzionare e le scuole restino chiuse già crea preoccupazione; la task foce sulla scuola si instaurerà nelle prossime ore: chiederemo al ministero del Lavoro, dell’Economia e alla presidenza del Consiglio di assistere le famiglie qualora dovessimo pensare a un rientro a scuola su due turni anche se per ora sono solo parole. Ci sono diversi piani sul tavolo del ministero, ma meglio dire un non so in più che dare troppi scenari e creare confusione. Parleremo quando avremo delle certezze da dare”.

Sulla maturità, invece, aggiunge: “E’ vero che tutti saranno ammessi alla maturità ma poi l’esame è un esame. Studiate, io mi auguro che l’orale si faccia in presenza, deve essere una prova vera è in portate che sia in presenza. Gli scenari restano due. Voi dovete prepararvi se la scuola riaprirà, si farà la maturità come prevista, se invece la scuola non riapre non ci saranno gli scritti, ci sarà un orale un po’ più ampio in cui si tratteranno i programmi fatti nel corso degli anni. Non ci sono buste ministeriali, è tutto tarato su quello che avete studiato”.