Ritorno a scuola, la proposta del PD: “Ad agosto test sierologici gratuiti per docenti e personale scolastico”

Il Partito Democratico lancia la propria proposta al governo in vista della riapertura delle scuole prevista per settembre. Su Twitter, il segretario del PD, Nicola Zingaretti, lancia la proposta: “Ripartiamo con scuole sicure. La nostra proposta al Governo: da agosto test sierologico gratuito per gli insegnanti e il personale delle scuole in tutta Italia”.

