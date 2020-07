Ritorno a scuola, Speranza: “Tutti con le mascherine”. Ma potrebbero esserci cambiamenti

La riapertura delle scuole prevede l’obbligo delle mascherine per tutti: personale e studenti. Tuttavia a fine agosto il Comitato Tecnico Scientifico darà l’ok definitivo oppure proporrà delle modifiche.

A ricordarlo sarà il Ministro della Salute Roberto Speranza, in diretta a ‘Radio anch’io’ su Radio Rai Uno: “Il Comitato tecnico scientifico si riunirà a fine agosto per fare una valutazione finale. E’ chiaro che dobbiamo tenere un livello di precauzione elevato” ha affermato il ministro della Salute.

“Le mascherine – ha proseguito – non scompariranno, questo è certo. Si potrà pensare a un uso graduale, lo valuterà il Comitato tecnico scientifico. Ma la mascherina resta uno dei tre pilastri della prevenzione” insieme al distanziamento e il lavaggio delle mani.

Speranza ha spiegato inoltre perché non bisogna abbassare la guardia in vista della riapertura delle scuole: “In alcuni Paesi la riapertura delle scuole ha fatto rialzare la curva del contagio. Come è accaduto in Israele“. Ovviamente “ci sono paesi e Paesi. Ci vuole massima cautela, massima attenzione”.

Il Ministro ricorda inoltre che “la chiusura della scuola è stata per me la scelta più dolorosa che ho compiuto in questi mesi. Ma è stata indispensabile. Anche quella scelta ha contribuito, insieme ad altre, a salvare la vita a migliaia di persone. Ora la nostra priorità è riaprire tutte le scuole a settembre e farlo in piena sicurezza“.

Speranza conclude dicendo: “In questo momento sono rimaste tre norme essenziali: utilizzo delle mascherine, distanziamento di almeno un metro e divieto di assembramenti, e il rispetto di norme igieniche fondamentali a partire dal lavaggio delle mani“.

Mascherine e distanziamento: si attende il protocollo di sicurezza per la riapertura scuole

Le indicazioni del Ministro della Salute si ritroveranno certamente anche all’interno del protocollo di sicurezza fra Ministero e sindacati che sarà di prossima emanazione.

La mascherina sarà obbligatoria indossarla per tutto il personale e gli studenti. Saranno dispensati dell’obbligo della mascherina con ogni probabilità gli alunni sotto i 6 anni.

Il Ministero dell’Istruzione, ricordiamolo, ha convocato per giovedì 30 luglio alle ore 9.00 il Tavolo con i sindacati per la definizione del protocollo di sicurezza per l’avvio del nuovo anno scolastico.