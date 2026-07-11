Riunioni online, quali sono i prossimi passi per le scuole e quanto sarà complesso adeguare i regolamenti?

È arrivato l’accordo tra Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali per consentire lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni collegiali dei docenti con carattere deliberativo.

Ma come funzionerà praticamente? Chi deciderà quando sarà possibile la riunione da remoto? Toccherà alle scuole? E le riunioni avranno carattere deliberativo? Tutti temi oggetto di discussione della 13esima puntata di Scuola Talk. Ospite Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola.

Quali sono i prossimi passi per le scuole e quanto sarà complesso adeguare i regolamenti?

A questo quesito, l’esperto ha risposto: “Non è stata fissata una scadenza perentoria; le scuole possono procedere con i tempi necessari per avviare un confronto sereno all’interno della comunità professionale. Ogni istituto valuterà in base alle proprie esigenze ambientali e logistiche (ad esempio, l’alto numero di docenti pendolari o le condizioni climatiche in determinati periodi dell’anno). La sintesi sottoscritta aiuta le scuole chiarendo le responsabilità datoriali e rendendo fruibile un istituto contrattuale che valorizza la professionalità docente e l’efficacia dell’azione scolastica”.