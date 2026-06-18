Registrati
Diretta video

Tracce Maturità 2026 - Speciale Prima Ora

Personale della scuola
18.06.2026

Le riunioni dei docenti vanno fatte on line, i sindacati l’hanno chiesto all’Aran

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
L’intervista

“Abbiamo chiesto che il lavoro agile non sia previsto solo per il personale ATA, ma per anche per il corpo docente: ci sono delle situazioni particolari che richiedono un’attenzione e una norma che tuteli tutti coloro che ne facciano richiesta: parliamo di riunioni di programmazione, consigli di classe e collegi dei docenti non deliberativi”. A dirlo alla ‘Tecnica della Scuola’ è Elvira Serafini, segretario generale del sindacato Snals Confsal. “il presidente dell’Aran ha raccolto le nostre richieste, poi le elaborerà con la parte politica”, ha sottolineato la sindacalista.

L’intervista

Oggi parliamo di organi collegiali, di una difficoltà oggettiva nel riunirli nelle scuole italiane. Ne parliamo con Elvira Serafini, leader della del sindacato Snals Confsal.

Serafini, nell’ultimo incontro che avete svolto all’Aran, avete proposto cosa?

Nell’ultimo incontro lo Snals ha dichiarato chiaramente che per quanto riguarda il lavoro agile vuole entrare nel merito di chiarire dei passaggi, soprattutto il lavoro agile che è stato, diciamo, sommariamente messo nello scorso contratto oggi deve entrare e deve entrare nella situazione reale delle attività che si svolgono nel nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Punto primo, abbiamo chiesto che il lavoro agile non sia previsto solo per il personale ATA, ma per anche per il corpo docente. Ci sono delle situazioni particolari che richiedono una attenzione e una norma che tuteli coloro che facciano richiesta del lavoro agile. Ma non solo. Sono entrata anche nel merito di quelle che sono le riunioni che possono essere riunioni di programmazione, possono essere riunioni di consigli di classe, di collegi dei docenti non deliberativi.

Da chi è arrivata la richiesta?

Ci dobbiamo porre questo problema, perché tanti docenti purtroppo hanno un’attività lavorativa, la scuola dove frequentano Il loro impegno giornaliero è lontano chilometri e chilometri dalla loro abitazione. Ma perché costringerli a stare fuori fino a notte fonda oppure dover ritornare il pomeriggio a fare delle riunioni di programmazione quando il tutto si può svolgere con un lavoro che lo chiameremo agile, ma lo chiameremo semplificazione. Non c’è bisogno di pensare a paroloni: si tratta di un lavoro agile che oggi è invece già previsto per il personale ATA e per tutti coloro che lavorano, anche per esempio per i dirigenti scolastici che hanno particolari necessità, come l’assistenza ai bambini in situazioni di particolari.

L’Aran cosa ha risposto?

Ha ascoltato, è stato un tavolo organizzato molto bene, dove il presidente dell’Aran ha raccolto le nostre richieste, poi le elaborerà con la parte politica per fare tutto ciò che sarà possibile. Però, ho notato grande attenzione a questi problemi e spero che troveremo un accordo. Certo, il mio lavoro è quello di non demordere e di andare avanti: così mi porrò nei tavoli contrattuali prossimi. E non solo per il lavoro agile, ma per tutto quello che comporta la parte normativa del contratto 2025/27.

Elvira Serafinilavoro a distanzariunioni collegiali

1° maggio, nella scuola precario 1 docente su 4: per Serafini (Snals) serve un piano straordinario di stabilizzazione per dare dignità a 200mila lavoratori

Tagli classi e scuole con pochi alunni, Serafini (Snals): scelta miope, danneggia società e organici – VIDEO INTERVISTA

Sindacato, Elvira Serafini confermata segretario generale Snals-Confsal: “Il mio obiettivo primario? Riuscire a fare avere aumenti salariali adeguati”

Scuola, arretrati fino a 2.400 euro in pagamento: il mistero della “data di esigibilità”. Serafini (Snals): c’è bisogno di certezze, non di disallineamenti

Rinnovo contratto Scuola, con arretrati a prof e Ata quasi una tredicesima più 150 euro d’aumento: ma servono risorse, anche al sostegno. Appello Snals

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Le riunioni dei docenti vanno fatte on line, i sindacati l’hanno chiesto all’Aran

Alessandro Giuliani

Maturità 2026, oltre 200mila candidati hanno scelto “Alzarsi all’alba” di Calabresi o “I confini contano” di Furedi: non sfonda Saragat all’Assemblea Costituente

Alessandro Giuliani

Graduatorie di Istituto prima fascia ATA, la compilazione dell’Allegato G tra la fine di giugno e la metà di luglio

Lucio Ficara

Maturità 2026, la cultura italiana è fatta solo da uomini? Ecco perché le donne sono ingiustamente trascurate

Pasquale Almirante
vai alla ricerca avanzata