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27.06.2026

Riunioni presto online, anche degli organi collegiali a carattere deliberante. Pacifico (Anief): evidenti risparmi e tutela salute specie per i fuori sede

Redazione
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Questa settimana, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha finalmente aperto all’opportunità che i Regolamenti d’istituto delle istituzioni scolastiche possano essere modificati, così da prevedere lo svolgimento a distanza delle attività di carattere collegiale, anche per gli incontri con carattere deliberante: la novità, ottenuta su spinta dei sindacati e che a breve si concretizzerà con una Nota indirizzata alle scuole, prevede che le istituzioni scolastiche autonome possono disciplinare le modalità dello svolgimento a distanza delle attività di carattere collegiale di cui al comma 3, lettera a) e b) dell’art.44 del CCNL 2019/2021 che rivestono carattere deliberativo, a condizione che adottino soluzioni digitali idonee a garantire il corretto svolgimento delle sedute in modalità a distanza e l’espressione del voto mediante sistemi di voto online certificati.

“Si tratta dell’ennesimo obiettivo chiesto e ottenuto dall’Anief – dichiara oggi il suo presidente nazionale Marcello Pacifico –, perché erano prima di tutti i lavoratori della scuola a chiedere di avere l’opportunità di collegarsi a distanza in occasione delle riunioni degli organi collegiali: in questo modo, non vi è alcun dubbio, per tutti i dipendenti della scuola si prevedono dei risparmi generali, effetti positivi per la salute personale, e a beneficiare dell’accordo saranno in primis i lavoratori fuori sede, oltre che tutti coloro che in condizioni di meteo avverse, anche in presenza di un caldo torrido, come accade in questi giorni, potranno comunque assolvere ai loro compiti senza però rischiare di andare incontro a conseguenze fisiche ed emotive negative. A questo punto –  – continua Marcello Pacifico – sarà bene definire, con le prossime riunioni, i criteri che garantiscano autonomia alle scuole e tutela dei diritti dei lavoratori: le modalità telematiche non devono essere considerate un’eccezione, ma uno strumento organizzativo moderno ed efficace, in grado di rispondere alle esigenze della comunità scolastica”.

L’accordo Mim-Sindacati prevede che i sistemi online predisposti per i collegamenti del personale scolastico dovranno assicurare il carattere personale del voto (garanzia di univocità), la trasparenza e verificabilità delle procedure secondo criteri di sicurezza, integrità e correttezza e la protezione dei dati personali sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato tecnico.

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