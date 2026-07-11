Registrati
Docenti
11.07.2026

Riunioni online, cosa accade per le attività che non prevedono votazioni, come i consigli di classe o la programmazione?

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Cosa accade per le attività che non prevedono votazioni, come i consigli di classe o la programmazione?

È arrivato l’accordo tra Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali per consentire lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni collegiali dei docenti con carattere deliberativo.

Ma come funzionerà praticamente? Chi deciderà quando sarà possibile la riunione da remoto? Toccherà alle scuole? E le riunioni avranno carattere deliberativo? Tutti temi oggetto di discussione della 13esima puntata di Scuola Talk. Ospite Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola.

Cosa accade per le attività che non prevedono votazioni, come i consigli di classe o la programmazione?

A questo quesito, l’esperto ha risposto: “Per le attività non deliberanti (consigli di classe senza votazioni, programmazione nella primaria), le scuole possono continuare a utilizzare le modalità già in uso. Un punto fondamentale chiarito nel confronto è che queste attività sono considerate pienamente compatibili con il “lavoro agile”. Questa distinzione è cruciale perché esonera i dirigenti scolastici dalle responsabilità tipiche del “telelavoro”, come la verifica della conformità della postazione di lavoro domestica e la responsabilità diretta per eventuali infortuni”.

Attività collegialiCisl ScuolaCollegio docenti

Riunioni online, quali sono i prossimi passi per le scuole e quanto sarà complesso adeguare i regolamenti?

Riunioni online, come verranno gestite le criticità tecniche, come identificazione dei docenti e segretezza del voto?

Collegi docenti online, c’è l’ok del Ministero, ma che poteri hanno le scuole? GUARDA IL VIDEO con Varengo (Cisl Scuola)

Riunioni presto online, anche degli organi collegiali a carattere deliberante. Pacifico (Anief): evidenti risparmi e tutela salute specie per i fuori sede

Riunioni collegiali del mese di settembre, rientrano nel calcolo delle 40+40 ore previste dal contratto

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Stipendi, 300 euro netti d’aumento a carabinieri, poliziotti e finanzieri, poi 17.900 nuovi agenti da assumere: impietoso il confronto con prof e Ata

Alessandro Giuliani

Valditara porta con sé due studenti italiani al vertice Onu di Parigi su Agenda Istruzione 2030

Alessandro Giuliani

Riunioni online, cosa accade per le attività che non prevedono votazioni, come i consigli di classe o la programmazione?

Redazione

Riunioni online, quali sono i prossimi passi per le scuole e quanto sarà complesso adeguare i regolamenti?

Redazione
vai alla ricerca avanzata