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Prima Ora | notizie del 10 luglio

Docenti
10.07.2026

Collegi docenti online, c’è l’ok del Ministero, ma che poteri hanno le scuole? VIDEO ONLINE ORE 19:00 con Varengo (Cisl Scuola)

Daniele Di Frangia
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Indice
Cosa cambia e cosa prevede il verbale
Scuola Talk: l'approfondimento sul tema
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È arrivato l’accordo tra Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali per consentire lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni collegiali dei docenti con carattere deliberativo. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla segretaria generale della CISL Scuola, Ivana Barbacci: “È un ottimo risultato quello raggiunto in sede di confronto con l’Amministrazione: sarà possibile svolgere da remoto anche riunioni con carattere deliberativo, naturalmente soddisfacendo precisi requisiti per quanto riguarda le piattaforme utilizzate”.

Cosa cambia e cosa prevede il verbale

Il CCNL 2019/21 già consentiva lo svolgimento da remoto delle riunioni prive di carattere deliberativo – programmazione didattica collegiale, consigli di classe e collegi docenti non deliberanti – ma per quelle deliberative si rendeva necessario un apposito confronto ministeriale. Il verbale siglato oggi stabilisce che tali riunioni, se svolte in modalità telematica, dovranno garantire il carattere personale del voto e offrire “garanzie di trasparenza” secondo criteri di sicurezza, integrità, correttezza e protezione dei dati. Su richiesta espressa della CISL Scuola, è stato inoltre specificato che le attività funzionali dei docenti svolte online sono da ritenersi “compatibili” con il lavoro agile. Il Ministero invierà alle scuole il testo del verbale corredato da un allegato tecnico-organizzativo che indicherà i requisiti delle piattaforme digitali da utilizzare.

Scuola Talk: l’approfondimento sul tema

Ma come funzionerà praticamente? Chi deciderà quando sarà possibile la riunione da remoto? Toccherà alle scuole? E le riunioni avranno carattere deliberativo? Tutti temi oggetto di discussione della 13esima puntata di Scuola Talk. Ospite Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola. Video online sul nostro canale YouTube, alle ore 19:00.

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Attività collegialiCisl ScuolaCollegio docenti

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