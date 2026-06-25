Registrati
Docenti
25.06.2026

Immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e supplenze, Cozzetto (Anief): “Ecco le prossime tappe” – VIDEO

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Al termine dell’incontro all’ARAN con i sindacati, il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani ha intervistato Chiara Cozzetto dell’Anief. Tra i temi toccati i prossimi appuntamenti che riguardano i docenti, di ruolo e no: le immissioni in ruolo, le assegnazioni provvisorie e le supplenze.

“Venerdì siamo stati convocati per l’informativa rispetto al decreto che avvierà la procedura di immissione in ruolo – afferma Cozzetto – quindi saranno poi emanati i decreti che andranno a definire i numeri delle immissioni in ruolo 2026 27. Dopodiché ci aspettiamo una convocazione per far partire le procedure di assegnazione provvisoria utilizzazione quindi sempre per i docenti di ruolo da metà luglio partiranno anche le procedure per i docenti precari inseriti in GPS e in graduatoria”.

aniefAssegnazioni provvisorieImmissioni in ruolo

Burnout docenti, un test da somministrare per attivare l’esonero dal servizio o nei casi più gravi il prepensionamento: l’idea Anief

Collegi docenti a distanza, riunione al Mim: si potranno fare ma con sistemi di voto online certificati. Il resoconto Anief

Docenti in pensione a 60 anni come altri dipendenti pubblici? Anief ci crede: “Gravoso tutto il lavoro svolto a scuola”

Esami integrativi sostituiti da “interventi didattici” al biennio. Anief: “Impegno aggiuntivo per i docenti”

Pensioni scuola, quest’anno “solo” 25mila domande? Anief: “Presto si lascerà il lavoro a 70 anni, riconoscere il burnout”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Nuove Indicazioni Nazionali secondo ciclo, bozza inviata al Cspi. Marcia indietro su Manzoni, almeno sei libri da leggere al biennio

Redazione

Mobilità Dirigenti scolastici 2026/27: domande entro il 7 luglio, mentre entro il 15 luglio si concluderanno le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali

Lara La Gatta

La scuola non è una caserma: le considerazioni della FISH sono del tutto scontate

Daniele Orla

Scioglimento delle riserve, assunzioni e mobilità annuale: le prossime scadenze

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata