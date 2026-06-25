Immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e supplenze, Cozzetto (Anief): “Ecco le prossime tappe” – VIDEO

Al termine dell’incontro all’ARAN con i sindacati, il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani ha intervistato Chiara Cozzetto dell’Anief. Tra i temi toccati i prossimi appuntamenti che riguardano i docenti, di ruolo e no: le immissioni in ruolo, le assegnazioni provvisorie e le supplenze.

“Venerdì siamo stati convocati per l’informativa rispetto al decreto che avvierà la procedura di immissione in ruolo – afferma Cozzetto – quindi saranno poi emanati i decreti che andranno a definire i numeri delle immissioni in ruolo 2026 27. Dopodiché ci aspettiamo una convocazione per far partire le procedure di assegnazione provvisoria utilizzazione quindi sempre per i docenti di ruolo da metà luglio partiranno anche le procedure per i docenti precari inseriti in GPS e in graduatoria”.