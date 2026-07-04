Piano Casa, Anief: servono risorse in bilancio per garantirne l’attuazione, più indennità viaggio per i fuori sede

Il Piano Casa è legge. Il decreto è stato approvato in via definitiva al Senato il 1° luglio, con 106 voti favorevoli e 62 contrari, cinque giorni prima della scadenza per la conversione. Il provvedimento prevede dieci miliardi in dieci anni per 100mila case popolari o a prezzi calmierati, ma la sua impostazione finanziaria viene messa in discussione dall’Anci.

Anief: servono ulteriori finanziamenti e agevolazioni per i pendolari

A commentare il decreto, il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico:

“Con l’approvazione definitiva della legge – dichiara Pacifico – chiediamo risorse in bilancio per garantire affitti agevolati e sconti fiscali su mutui prodotti dal personale scolastico, oltre che prevedere una specifica indennità per tutti coloro che operano lavorativamente fuori sede. Servono quindi ulteriori finanziamenti per allargare la platea che vedrà coinvolti almeno 70 mila cittadini. Inoltre, chiediamo delle agevolazioni per spese di trasporto e viaggio, considerando l’elevato numero di pendolari, spesso anche precari che percepiscono stipendi base, che operano nei nostri istituti scolastici”, conclude il leader del giovane sindacato.