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Attualità
27.04.2026

Studenti con tosse, irritazione e bruciore agli occhi: evacuata una scuola a L’Aquila. Ipotesi spray urticante

Redazione

Tosse, irritazione delle vie aeree e bruciore agli occhi. Sono i sintomi mostrati da alcuni alunni di una scuola media de L’Acquila, che hanno portato all’evacuazione in via precauzionale della struttura. A riportare la notizia è l’Ansa, secondo cui il malore dei ragazzi sarebbe “verosimilmente riconducibile all’uso di uno spray urticante”, ma nonostante la paura “non sussistono situazioni di pericolo attuale”. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per effettuare le verifiche.

Si cerca di capire cosa possa avere innescato i sintomi riscontrati negli studenti, nello specifico quelli che si trovavano nelle aule al pian terreno dell’istituto. “Dai rilievi non sono emerse anomalie né all’interno né all’esterno dell’edificio“, scrive l’agenzia. Fin dai primi accertamenti “è stata ipotizzata la possibile diffusione di una sostanza irritante“, si legge ancora nell’articolo, che avrebbe innescato i sintomi – per fortuna lievi – che hanno innescato l’allarme, “tra cui prurito alle braccia”.

Tante domande, insomma, ma al momento poche risposte. “Le autorità intervenute hanno confermato che ‘non sussistono situazioni di pericolo attuale’ e che l’episodio è con ogni probabilità legato a un utilizzo improprio della sostanza all’interno del plesso”, concludono dall’Ansa. “La direzione scolastica ha rassicurato le famiglie: ‘La situazione è sotto controllo’. In via precauzionale, per la giornata odierna, tutte le lezioni pomeridiane extracurricolari non si svolgeranno”.

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