Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Nuovo anno scolastico, tre docenti precari per classe

guarda
Attualità
08.10.2026

Saccheggio al supermercato: dieci studenti denunciati, prima avrebbero cercato un coetaneo in una scuola, ma i docenti li hanno respinti

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Il furto al supermercato
L'indagine dei carabinieri
Il tentativo in una scuola

Dieci giovani tra i 14 e i 18 anni sono stati denunciati dai carabinieri per il furto di gruppo avvenuto nelle scorse settimane in un supermercato di Modena. Come riporta il Corriere, le denunce, a piede libero, sono state trasmesse alla procura di Modena e a quella dei minori di Bologna. Prima del furto, secondo la ricostruzione, il gruppo si sarebbe presentato in una scuola, dove i docenti lo avrebbero respinto.

Il furto al supermercato

Nell’episodio, avvenuto in un market della città, una cinquantina di studenti sarebbe entrata nel punto vendita portando via merce di vario genere dagli scaffali. Secondo gli investigatori, i giovani avrebbero preso alimenti, dolciumi e alcolici, approfittando della superiorità numerica del gruppo rispetto agli addetti e ai clienti presenti. A prendere parte all’azione sarebbe stato dunque un gruppo molto più numeroso dei 10 denunciati.

L’indagine dei carabinieri

Per risalire ai responsabili i militari hanno usato diversi video dell’azione, condivisi sui social dagli stessi autori, oltre a comparazioni fotografiche e testimonianze. L’indagine ha permesso di identificare e denunciare i giovani. Alcuni dei giovani denunciati risultano già noti alle forze dell’ordine. I giovani coinvolti vivono in diversi comuni della provincia.

Il tentativo in una scuola

Gli accertamenti avrebbero chiarito anche cosa è accaduto prima. I ragazzi sarebbero andati in un istituto vicino alla ricerca di un coetaneo con cui avevano attriti, in un contesto che gli investigatori descrivono come un regolamento di conti. Una volta respinti dai docenti, avrebbero deciso di dirigersi nel punto vendita per rubare.

studenti aggrediti

Turchia, 15enne aggredisce i compagni a scuola con un coltello: una studentessa morta e sette feriti

Studente accoltellato a scuola, l’ipotesi di un soggetto esterno

Studente va a scuola con il coltello dopo una lite: il sindaco fa fare pace ai due ragazzini

Docente tocca il seno di una studentessa “solo con i palmi”, ribaltata la sentenza: condannato in appello per violenza sessuale

Bulle minacciano e perseguitano compagna, il questore dispone un provvedimento di ammonimento

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Questo posto è anche nostro. Giovani e possibilità di cambiare i territori che abitano – DIRETTA 13 ottobre ore 16:00

Redazione

Premio Nobel per la Letteratura 2026, Anne Carson è la vincitrice. La carriera e i libri di successo

Redazione

Saccheggio al supermercato: dieci studenti denunciati, prima avrebbero cercato un coetaneo in una scuola, ma i docenti li hanno respinti

Redazione

Pnrr, interventi nel 30% delle scuole, presto piano da un miliardo. Valditara: “L’obiettivo è stato dare a docenti e giovani ambienti belli e sicuri” – VIDEO

Redazione
vai alla ricerca avanzata