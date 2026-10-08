Saccheggio al supermercato: dieci studenti denunciati, prima avrebbero cercato un coetaneo in una scuola, ma i docenti li hanno respinti

Dieci giovani tra i 14 e i 18 anni sono stati denunciati dai carabinieri per il furto di gruppo avvenuto nelle scorse settimane in un supermercato di Modena. Come riporta il Corriere, le denunce, a piede libero, sono state trasmesse alla procura di Modena e a quella dei minori di Bologna. Prima del furto, secondo la ricostruzione, il gruppo si sarebbe presentato in una scuola, dove i docenti lo avrebbero respinto.

Il furto al supermercato

Nell’episodio, avvenuto in un market della città, una cinquantina di studenti sarebbe entrata nel punto vendita portando via merce di vario genere dagli scaffali. Secondo gli investigatori, i giovani avrebbero preso alimenti, dolciumi e alcolici, approfittando della superiorità numerica del gruppo rispetto agli addetti e ai clienti presenti. A prendere parte all’azione sarebbe stato dunque un gruppo molto più numeroso dei 10 denunciati.

L’indagine dei carabinieri

Per risalire ai responsabili i militari hanno usato diversi video dell’azione, condivisi sui social dagli stessi autori, oltre a comparazioni fotografiche e testimonianze. L’indagine ha permesso di identificare e denunciare i giovani. Alcuni dei giovani denunciati risultano già noti alle forze dell’ordine. I giovani coinvolti vivono in diversi comuni della provincia.

Il tentativo in una scuola

Gli accertamenti avrebbero chiarito anche cosa è accaduto prima. I ragazzi sarebbero andati in un istituto vicino alla ricerca di un coetaneo con cui avevano attriti, in un contesto che gli investigatori descrivono come un regolamento di conti. Una volta respinti dai docenti, avrebbero deciso di dirigersi nel punto vendita per rubare.