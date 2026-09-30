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30.09.2026

Studente accoltellato a scuola, l’ipotesi di un soggetto esterno

Redazione
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L'ipotesi di un soggetto esterno

Attimi di paura in un liceo di Ferrara, dove un ragazzo di quattordici anni è stato aggredito nei bagni dell’istituto con un coltello da 15 centimetri, ritrovato poi per terra dagli inquirenti giunti sul posto. Come riporta Ansa, lo studente attaccato ha reagito, riportando ferite lievi a una mano nel tentativo di difendersi. Sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri e un’ambulanza.

Al momento non si conoscono le ragioni dell’aggressione. Resta aperta anche l’identità di chi ha colpito il ragazzo con l’arma.

L’ipotesi di un soggetto esterno

Non ci sono ancora riscontri sul fatto che l’aggressore sia un alunno dell’istituto. Un testimone, in particolare, non lo avrebbe riconosciuto tra i giovani fatti rimanere nelle classi subito dopo l’accoltellamento. Anche gli interrogatori condotti dai Carabinieri non avrebbero finora portato alla sua identificazione, circostanza che fa strada all’ipotesi di un soggetto esterno alla scuola, riuscito a introdursi nell’edificio e successivamente a fuggire senza essere fermato.

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