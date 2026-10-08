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08.10.2026

Studente aggredito durante durante l’attività motoria, zigomo fratturato: sospensione per il colpevole

Redazione
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Indice
La dinamica e l'intervento dei Carabinieri
Il commento della dirigente

Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito venerdì mattina durante l’attività motoria in un istituto superiore del Teramano. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di due o tre studenti lo avrebbe raggiunto mentre era impegnato nell’attività sportiva, e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il sedicenne ha riportato la frattura dello zigomo: soccorso dal 118, è stato trasferito all’ospedale di Pescara, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

La dinamica e l’intervento dei Carabinieri

All’episodio avrebbe assistito anche un docente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno ascoltato studenti e insegnanti per ricostruire l’accaduto. La scuola ha informato la famiglia della vittima e, dopo le verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, sospeso per 15 giorni.

Il commento della dirigente

Come riporta Rainews, la dirigente ha commentato: “Sono episodi che sicuramente a scuola non dovrebbero succedere”. E, inoltre, sottolinea come la violenza possa essere il segnale di un disagio tra gli adolescenti e richiamando alla necessità di affrontare i conflitti attraverso il dialogo. L’istituto, ha ricordato, dispone da tempo di iniziative per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, oltre a incontri con i Carabinieri sui temi della legalità.

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