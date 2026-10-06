Turchia, 15enne aggredisce i compagni a scuola con un coltello: una studentessa morta e sette feriti

Tragedia in una scuola media di Istanbul, dove un 15enne ha aggredito alcuni compagni con un coltello. Una studentessa è morta e altre sette persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. L’episodio è avvenuto nella prima mattina in un istituto di Basaksehir, nella zona nordoccidentale della città.

L’aggressione nella scuola di Istanbul

Come riporta il Corriere del Ticino, a riferire dell’accaduto è stato il ministro turco dell’Istruzione, Yusuf Tekin, citato dai media turchi. “Abbiamo perso una delle alunne” nell’attacco avvenuto nella scuola, ha dichiarato il ministro, spiegando che sono state attivate le misure necessarie da parte del ministero, delle forze di sicurezza e dei funzionari sanitari.

Le autorità hanno quindi avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto. I sette studenti rimasti feriti sono stati ricoverati in ospedale. L’episodio ha coinvolto una scuola media della capitale economica turca e si è verificato nelle prime ore della giornata scolastica.

Il 15enne è stato arrestato

Il ragazzo ritenuto responsabile dell’aggressione è stato arrestato poco dopo. A comunicarlo è stato il ministero dell’Interno di Ankara, attraverso una nota: “Lo studente ritenuto responsabile dell’incidente è stato arrestato poco dopo e sono stati avviati i necessari procedimenti legali nei suoi confronti”.

Sono dunque in corso gli accertamenti delle autorità turche, mentre proseguono le indagini giudiziarie e amministrative avviate dopo l’accaduto. Al momento, la notizia riferisce dell’arresto del 15enne e del ricovero dei sette feriti, senza fornire ulteriori elementi sulle motivazioni dell’aggressione.