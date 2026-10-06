Registrati
Diretta video

Primo piano | Aggressioni ai docenti, proteste a scuola e denatalità

guarda
Estero
06.10.2026

Turchia, 15enne aggredisce i compagni a scuola con un coltello: una studentessa morta e sette feriti

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
L'aggressione nella scuola di Istanbul
Il 15enne è stato arrestato

Tragedia in una scuola media di Istanbul, dove un 15enne ha aggredito alcuni compagni con un coltello. Una studentessa è morta e altre sette persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. L’episodio è avvenuto nella prima mattina in un istituto di Basaksehir, nella zona nordoccidentale della città.

L’aggressione nella scuola di Istanbul

Come riporta il Corriere del Ticino, a riferire dell’accaduto è stato il ministro turco dell’Istruzione, Yusuf Tekin, citato dai media turchi. “Abbiamo perso una delle alunne” nell’attacco avvenuto nella scuola, ha dichiarato il ministro, spiegando che sono state attivate le misure necessarie da parte del ministero, delle forze di sicurezza e dei funzionari sanitari.

Le autorità hanno quindi avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto. I sette studenti rimasti feriti sono stati ricoverati in ospedale. L’episodio ha coinvolto una scuola media della capitale economica turca e si è verificato nelle prime ore della giornata scolastica.

Il 15enne è stato arrestato

Il ragazzo ritenuto responsabile dell’aggressione è stato arrestato poco dopo. A comunicarlo è stato il ministero dell’Interno di Ankara, attraverso una nota: “Lo studente ritenuto responsabile dell’incidente è stato arrestato poco dopo e sono stati avviati i necessari procedimenti legali nei suoi confronti”.

Sono dunque in corso gli accertamenti delle autorità turche, mentre proseguono le indagini giudiziarie e amministrative avviate dopo l’accaduto. Al momento, la notizia riferisce dell’arresto del 15enne e del ricovero dei sette feriti, senza fornire ulteriori elementi sulle motivazioni dell’aggressione.

studenti aggreditiTurchia

Studente accoltellato a scuola, l’ipotesi di un soggetto esterno

Studente va a scuola con il coltello dopo una lite: il sindaco fa fare pace ai due ragazzini

Docente tocca il seno di una studentessa “solo con i palmi”, ribaltata la sentenza: condannato in appello per violenza sessuale

Bulle minacciano e perseguitano compagna, il questore dispone un provvedimento di ammonimento

Aggressioni a scuola, inizia il processo per l’omicidio in classe di un compagno: lo studente rischia l’ergastolo

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Riforma degli istituti tecnici, i 5 sindacati al Ministero: “Convocate subito il tavolo di confronto”

Redazione

Come funzionano le supplenze ATA? Modalità e tempi di accettazione

Salvatore Pappalardo

Rete degli Studenti Medi: “In Francia i risultati arrivano, ora mobilitiamoci anche in Italia”

Redazione

Consulte provinciali degli studenti: scadenze e regole per le elezioni suppletive e le surroghe 2026/2027

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata