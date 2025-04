Salone del Libro: il programma per le scuole

Dal 15 al 19 maggio si svolgerà a Torino la 37° edizione del Salone del Libro, ad oggi la manifestazione più longeva e più popolare in Italia per celebrare la lettura, autori e autrici, che aprirà per qualche giorno le porte al mondo dei libri per grandi e piccoli.

Il tema di questa edizione sarà “Le parole tra noi leggere”, verso di Eugenio Montale e titolo di un’opera della scrittrice Lalla romano pubblicato nel 1969.

I temi al centro della kermesse libraria saranno la leggerezza, in continuità con l’edizione del 2024, e la crescita, vista nell’ottica del passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Numerosi gli ospiti nazionali e internazionali, tra questi ultimi autori e autrici dal Giappone, dalla Corea, dalla Cina, dalla Palestina e da Israele, dalla Romania, dalla vicina Svizzera. Sarà la nota scrittrice francese Yasmina Reza ad aprire le porte del Salone torinese.

Gli eventi per le scuole

Numerosi gli eventi per le scuole, sono infatti quasi 300 gli appuntamenti in prenotazione per le classi dai nidi alla scuola dell’infanzia alla primaria alle secondarie di primo e secondo grado.

Tutte le classi possono andare al Salone accedendo alla Biglietteria Scuole del sito del Salone per acquistare il proprio ingresso. https://scuole.salonelibro.it/

Per i nidi e la scuola dell’infanzia laboratori, letture condivise letture animate e la premiazione della XVI edizione di Nati per Leggere, 0 – 6.

Per la scuola primaria laboratori, dall’arte alla poesia, dalla creazione di un libro alla storia, oltre a letture, spettacoli, letture condivise, incontri con autori e autrici per l’infanzia; tra questi segnaliamo quello con i vincitori del Campiello junior 2025.

Anche per le scuole secondarie di primo grado numerosi laboratori e tanti incontri con autori e autrici per parlare di Resistenza, emozioni, amicizia. Si svolgerà anche la premiazione della X edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, che riguarda anche la fascia di età della secondaria di secondo grado.

Per le scuole secondarie di secondo grado saranno numerosi gli incontri con autori e autrici, per riflettere con ragazze e ragazzi sulla storia, in particolare quella delle donne, oltre che per stimolare la creatività e il pensiero critico.

Sedi di incontro per le scuole saranno il Bookstock (PAD.4) le sale Fumetto e Olimpica (PAD.1), l’Auditorium, il Bosco degli scrittori e la sala della Montagna (Oval).

Proposte per i docenti

I docenti potranno anche quest’anno prendere parte agli eventi formativi organizzati in collaborazione con il Centro per il libro e per la lettura: si parlerà di Kamishibai, di editoria indipendente, di disuguaglianze, di non violenza e molto altro.

Il percorso formativo “Educare alla lettura”, che si rivolge a docenti e bibliotecari, intende offrire la possibilità di sviluppare competenze specifiche e approfondite sui fondamenti dell’educazione alla lettura grazie al confronto e dialogo con scrittori, illustratori, pedagogisti e scienziati italiani e stranieri. In programma 52 incontri per un totale di 53,5 ore.

Gli eventi sono prenotabili a partire dal 14 aprile 2025.

I progetti

Numerosi, inoltre, i progetti dedicati alle scuole, di cui è possibile prendere visione al link in basso, e tra questi il Salone da anni ospita “Adotta uno scrittore”, progetto che ruota intorno allo scambio reale tra autori e studenti, nel nome del piacere della lettura. Già da gennaio le scuole che hanno aderito hanno ospitato autori e autrici in 8 regioni italiane: Piemonte, Liguria, Toscana, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

Segnaliamo anche il progetto “Amore non è potere”, sui ruoli di genere e gli stereotipi e sulla violenza online, quello sui gruppi di lettura scolastica, aperto a tutte le scuole che intendono collaborare con il Salone nella presentazione degl’incontri con autori e autrici, “Oltre la Notizia”, in collaborazione con il Corriere della Sera, che quest’anno invita a riflettere sul tema delle fake news, “Comix Games”, il concorso nazionale di ludolinguistica e il Premio di letteratura sportiva “Gianni Mura”, alla sua III edizione , per promuovere e valorizzare la narrativa sportiva e i valori che contribuisce a tramandare.

Per saperne di più https://www.salonelibro.it/visita/La-XXXVII-edizione-/Per-le-giovani-lettrici-e-i-giovani-lettori/Il-programma-delle-scuole/Il-programma-per-le-scuole-dell-infanzia-e-per-le-primarie.html