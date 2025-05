Salone del Libro, le iniziative della Camera per i Giovani: i concorsi e i progetti dedicati agli studenti

La Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e il Ministero dell’Istruzione e del Merito confermano il loro impegno nel diffondere fra le studentesse e gli studenti i valori e i contenuti della Costituzione, anche al fine di coadiuvare e consolidare l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole.

Grazie al contributo degli Uffici Scolastici Regionali, dei dirigenti scolastici e dei docenti è stata portata avanti nelle sedi parlamentari un’attività di riflessione sui principi costituzionali e, più in generale, sulla legalità nonché sui temi legati alla tutela dell’ambiente, del territorio e dei patrimoni materiali e immateriali della collettività.

Le iniziative

Quattro le iniziative destinate alle scuole secondarie di secondo grado:

Il concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione“, bandito dalle tre Istituzioni, si propone di coinvolgere gli studenti invitandoli a presentare un elaborato in formato digitale su uno o più articoli della Carta costituzionale;

I progetti “Un giorno in Senato” e “Senato-Ambiente“- organizzati dal Senato della Repubblica con la collaborazione del MIM sono entrambi destinati agli studenti del terzo e quarto anno della scuola superiore e sono inseriti nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. “Un giorno in Senato” consente di approfondire i meccanismi del procedimento legislativo, coinvolgendo gli studenti nella redazione e approvazione di un disegno di legge su un tema di loro interesse, che sarà approfondito e discusso in Senato dalle classi vincitrici. “Senato-Ambiente”, invece, è incentrato sulle funzioni conoscitive, ispettive e di controllo e coinvolge gli studenti, come una vera e propria Commissione parlamentare, nello svolgimento di un’indagine conoscitiva su un tema di interesse ambientale e nella redazione di un documento conclusivo che i vincitori presentano a Palazzo Madama;

La “Giornata di formazione a Montecitorio” consente agli studenti dell’ultimo biennio delle scuole superiori di vivere una concreta esperienza di vita parlamentare alla Camera dei deputati, simulando i lavori di una commissione in sede referente, visitando Palazzo Montecitorio, partecipando ad un incontro-dibattito con membri dell’Ufficio di Presidenza e di una Commissione parlamentare.

Agli studenti più giovani della scuola secondaria di primo grado sono dedicati due concorsi: “Testimoni dei Diritti” e “Parlawiki- Costruisci il vocabolario della democrazia”.

“Testimoni dei Diritti” impegna i ragazzi a confrontarsi sui princìpi della Dichiarazione universale dei diritti umani, verificarne l’attuazione nel proprio territorio e formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto, dando conto del lavoro svolto attraverso un elaborato multimediale.

“Parlawiki-Costruisci il vocabolario della democrazia“, organizzato dalla Camera dei deputati, invita gli studenti a illustrare con originalità alcune “parole chiave” della democrazia attraverso il linguaggio multimediale. Una selezione dei lavori viene poi pubblicata sul sito giovani.camera.it per la votazione online che decreta le classi vincitrici del concorso.

Al concorso “Parlawiki” possono partecipare anche gli alunni della scuola primaria (classi quinte), cui si rivolge anche il concorso, organizzato dal Senato, “Vorrei una Legge che…“, con cui si invitano i ragazzi a individuare un argomento di loro interesse su cui proporre un disegno di legge, approfondirne il contenuto, elaborarne il titolo e gli articoli, e infine illustrarlo facendo ricorso a una modalità espressiva a scelta.

Tutte le informazioni utili ai fini della partecipazione e i bandi dei concorsi sono disponibili sui siti istituzionali dedicati alle iniziative di Camera e Senato per le scuole (giovani.camera.it e senatoragazzi.it).

La Camera al Salone del Libro

Presso lo stand condiviso con il Ministero dell’Istruzione e del merito e con il Senato della Repubblica (padiglione Oval Stand U139 T140), sarà possibile partecipare a una serie di incontri formativi dedicati a far conoscere il funzionamento della Camera dei deputati. Non mancheranno approfondimenti sulla Costituzione, con un focus speciale sul contributo delle deputate elette il 2 giugno 1946 ai lavori dell’Assemblea Costituente, raccontato anche attraverso gli episodi del podcast “I giorni delle Costituenti”.

Tra le novità di quest’anno uno spazio dedicato ai podcast della Camera, dove i visitatori potranno ascoltare, in un angolo appositamente allestito, alcuni degli episodi più recenti delle serie prodotte dalla Camera, tra cui “I giorni delle Costituenti”.

Presso lo stand saranno distribuite copie della Costituzione italiana e delle pubblicazioni curate dalla Camera, con il supporto del personale dell’Ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico, a disposizione per fornire informazioni e materiali sull’attività parlamentare.