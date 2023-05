Salviamo le autonomie scolastiche

Il Coordinamento Presidenti di Consiglio di Istituto della Regione Sardegna esprime vivo compiacimento per le parole espresse dall’Assessore all’istruzione della R.A.S. On. Andrea Biancareddu, inerenti l’autonomia differenziata in ambito scolastico.

Come da lui sottolineato e da noi condiviso, la chiusura di circa 40 autonomie scolastiche, che minaccia seriamente il diritto all’istruzione, in un territorio particolarmente complesso sotto il profilo geografico, infrastrutturale e della mobilità, sarebbe un ulteriore colpo mortale al progresso sociale ed economico della Regione Sardegna.

Coordinamento Presidenti dei Consigli d’Istituto Sardegna