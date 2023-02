Sanremo 2023, un docente per ogni cantante e qualche bonus su Morandi e Blanco

Sanremo 2023, un docente per ogni cantante e qualche bonus su...

La settimana di Sanremo, il festival della canzone italiana, giunto alla sua 73esima edizione, ha dato il via a tutta una serie di meme sui cantanti e non solo.

La prima serata è stata molto discussa non solo per i vestiti e i messaggi dall’influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni, ma anche per la reazione dissacrante di Blanco, che ha preso a calci i fiori del palco.

La seconda serata, invece, ha visto come protagonista un monologo della giornalista Francesca Fagnani sulla scuola e sull’abbandono scolastico.

Per rimanere in tema sanremese, abbiamo pensato di accostare a ogni docente tipo un cantante.

N.B. Ricordiamo ai lettori che si tratta di un momento ludico, un’occasione per strappare un sorriso a chi ci legge.

Tananai: il docente giovane, diplomato all’Itp, amato dagli studenti e odiato dai docenti precari.

Marco Mengoni: il supplente empatico, adorato da docenti, studenti, Ata e ds, che sa di essere lì per poco e vuole lasciare il segno.

Giorgia: la docente di ruolo modello, ha tanti anni di esperienza e una soluzione a ogni problema.

Colapesce Di Martino: i docenti di educazione fisica che impartiscono lezioni di vita tra ironia e lucidità.

Madame: la docente di religione fuori dalle righe che prova a far riflettere gli studenti sulla propria identità.

Anna Oxa: la docente prossima alla pensione. Ormai odia tutti e tutte, nessuno è all’altezza della sua carriera scolastica.

Ultimo: il docente introverso, sempre triste, ma che appena entra in classe si nutre dell’affetto degli studenti e prepara lezioni che rimangono nel cuore.*

Bonus 1, Morandi: il collaboratore scolastico che viene dalla provincia, porta cibo dalla sua campagna e ha sempre una buona parola per tutti. Chi non lo ama?

Bonus 2, Blanco: chi di voi non ha mai avuto in classe uno studente così?