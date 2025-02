Sanremo 2025, l’iniziativa: un video musicale al giorno realizzato dagli alunni e la finale per scegliere la sigla della scuola

In occasione dell’attesissimo Festival della canzone italiana di Sanremo, un’altra emozionante manifestazione musicale prende vita, questa volta tra i banchi di scuola, grazie agli studenti della scuola secondaria di I grado “San Francesco d’Assisi” di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.

Il progetto

Il progetto rientra tra le attività di promozione culturale e digitale messe in atto dal professore Giuseppe Maci e si inserisce nell’ambito del Terzo Istituto Comprensivo. Con tale evento si vogliono celebrare la musica e la creatività degli alunni, dando loro l’opportunità di esprimere il proprio talento artistico in una modalità che va oltre la semplice imitazione del celebre evento musicale italiano.

Un percorso che fonde tradizione e innovazione, in cui le parole diventano melodia e la fantasia si trasforma in arte. L’iniziativa è stata concepita come un vero e proprio festival musicale, in cui ogni classe si sfiderà a colpi di canzoni in un dinamico laboratorio di idee e di emozioni in cui gli studenti sono stati coinvolti in un’entusiasmante attività di scrittura creativa. Ogni classe ha avuto la possibilità di comporre un testo, mettendo in gioco la propria immaginazione e sensibilità, per poi dar vita a una canzone che rappresentasse le proprie riflessioni e il proprio mondo interiore.

Le canzoni nascono dal cuore delle classi: le prime, le seconde e le terze hanno dato vita a brani che spaziano fra diversi stili musicali e tematiche. Ogni gruppo ha contribuito con un video musicale che sarà condiviso sui canali social della scuola, a partire da martedì 11 febbraio, giorno in cui avrà ufficialmente inizio il Festival di Sanremo. Ogni giornata avrà il suo protagonista: martedì sarà il turno delle classi prime, mercoledì delle seconde e giovedì delle terze, con ciascun gruppo che presenterà il proprio brano al pubblico.

Il culmine di questo evento musicale si raggiungerà sabato con la finalissima. Sarà in questa occasione che verrà decretata la canzone vincitrice, che avrà l’onore di diventare la sigla ufficiale della scuola San Francesco d’Assisi. Ma il festival non si ferma alla sola musica: grazie alla collaborazione con strumenti digitali e l’intelligenza artificiale, alcune delle canzoni verranno arricchite e valorizzate anche a livello strumentale, confermando la scuola come un ambiente all’avanguardia, capace di integrare l’arte tradizionale con le moderne tecnologie.

Il valore educativo dell’iniziativa

Questa iniziativa si distingue non solo per la sua originalità, ma anche per il suo valore educativo. Gli studenti, attraverso un processo creativo che coinvolge scrittura, musica e tecnologia, sono messi alla prova in un’esperienza unica, che li stimola a sviluppare competenze artistiche, linguistiche e digitali. Non solo creatività, dunque, ma anche una visione del futuro in cui le risorse tecnologiche arricchiscono e ampliano le possibilità espressive e formative.

La scuola ‘San Francesco d’Assisi’ di Francavilla Fontana si dimostra un faro di innovazione, dove la tradizione della musica italiana si fonde con il mondo digitale, e dove gli studenti hanno l’opportunità di vivere un’esperienza che li prepara alle sfide del domani, mantenendo sempre ben salda l’importanza della cultura, della parola e della musica. Un esempio concreto di come le scuole possano essere veri e propri fucine di idee, spazi dinamici in cui la creatività è alimentata da tutte le risorse che la modernità offre.

LA LOCANDINA

GUARDA IL VIDEO