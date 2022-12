Sasso appoggia Valditara: “Per anni scuola utilizzata dalla sinistra come sede di partito. Adesso si cambia, bravo Ministro”

A dare manforte alle dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un’intervista al quotidiano ‘Il Foglio’ è il deputato della Lega ed ex sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso. Il capogruppo della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione ha affermato: “Per anni la scuola è stata utilizzata dalla sinistra come una sezione di partito. Controllata dal ’68 in avanti insieme alle università, era un luogo dove poter imporre la propria ideologia attraverso docenti faziosi e libri di testo capziosi. Hanno strumentalizzato minorenni per anni negando lo sviluppo di una coscienza critica, colpevolizzando il dissenso e imponendo il proprio credo politico. Ora finalmente si cambia, anche a scuola: l’egemonia culturale della sinistra di gramsciana memoria è destinata a cessare. Bene così, Ministro Valditara”