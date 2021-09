Sasso: sì all’insegnante di scienze motorie alla primaria. Floridia: Scuola luogo sicuro

Nel corso dell’inaugurazione dell’anno scolastico a Pizzo Calabro, il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha voluto ringraziare tutti per l’impegno mostrato nel riportare gli studenti in classe. Una menzione speciale è andata ai sottosegretari all’istruzione Rossano Sasso e Barbara Floridia che hanno voluto spendere alcune parole sulla riapertura delle scuole:

Sasso: “Più sport a scuola con l’insegnante di scienze motorie”

«Le parole emozionate ed emozionanti del presidente Mattarella sono state il suggello all’inaugurazione ufficiale dell’anno scolastico che abbiamo celebrato a Pizzo Calabro. Nella ripartenza della didattica in presenza per tutti gli studenti italiani c’è un pezzo fondamentale di un Paese che, con straordinaria unità di intenti, sta cercando di mettersi definitivamente alle spalle uno dei periodi più complessi della storia repubblicana. Una scuola viva e vissuta è il presupposto imprescindibile per riappropriarci della nostra quotidianità, di quella normalità che fino a una manciata di mesi fa ci appariva una meta irraggiungibile».

«Tutti hanno avuto un ruolo in questo successo: il Governo, che ha sempre considerato la didattica in presenza e in sicurezza una priorità e ha messo in campo risorse ingentissime; il ministero dell’Istruzione, che ha lavorato senza soluzione di continuità anche nel periodo estivo per preparare al meglio il ritorno in classe; i lavoratori della scuola, che hanno dimostrato uno straordinario spirito di servizio aderendo in massa alla campagna vaccinale; studenti e famiglie, che negli ultimi venti mesi si sono sobbarcati una lunga e pesante serie di sacrifici e disagi. Ma guai a pensare che il lavoro sia terminato. C’è bisogno di tenere alta l’attenzione, continuare a incrementare la sicurezza dentro e fuori gli istituti, potenziare il monitoraggio e il tracciamento dei contagi, rafforzare l’inclusione, combattere la dispersione scolastica. Senza dimenticare l’introduzione dell’insegnante di scienze motorie nella scuola primaria: i tanti campioni dello sport presenti qui oggi sono la migliore testimonianza dell’importanza di una corretta e costante attività fisica fin da piccoli. Avanti, dunque, e sempre viva la Scuola!».

Floridia: “La scuola ha sconfitto la pandemia”

“La cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico a cui oggi stiamo assistendo, qui all’Istituto omnicomprensivo di Pizzo Calabro (Vibo Valentia), alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha lo spirito gioioso di una festa. Gli studenti presenti oggi, in rappresentanza degli istituti di tutta Italia, sono il volto della felicità. Quella felicità che solo la socialità, la condivisione di bei momenti con gli altri, ci può dare”.

“Quello che inauguriamo ufficialmente oggi è l’anno della scuola in presenza. Non ancora un ritorno alla normalità, certo, ma il passo più importante in quella direzione. La scuola ha sconfitto la pandemia. Per difendere questo risultato, restiamo vigili e rispettosi delle regole, grazie alle quali abbiamo reso i nostri edifici scolastici uno dei luoghi più sicuri in cui stare. Un ringraziamento a tutta la comunità scolastica, alle famiglie, così collaborative e attente, a tutti coloro che hanno lavorato al Ministero e in Parlamento per l’avvio in presenza e sicurezza di questo anno scolastico. Buon anno scolastico a tutti!”