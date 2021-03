Sasso, Lega: “Sospendere vincolo quinquennale. Siamo dalla parte delle famiglie”

“Chiederò a tutte le forze di maggioranza di unirsi alla proposta della Lega di sospendere il vincolo quinquennale per gli insegnanti”.

Sono queste le parole del sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso che dalla sua pagina Facebook fa sapere:

“In un periodo di avvenimenti che hanno stravolto la vita di milioni di persone, è lecito chiedere una deroga al vincolo sulla permanenza dei docenti in una sede lontana centinaia di chilometri dai propri affetti, dalle proprie famiglie” continua il post.

Avevamo già trattato il tema del vincolo quinquennale, accennando alla delusione nel mondo della scuola per la mancata soluzione del problema previsto dalla legge 159 del 2019.

Nonostante il pressing di sindacati e una parte del governo, nel Decreto Sostegni approvato ieri dal Consiglio del Ministri non è stata inserita una norma ad hoc.

“In un momento di gravità eccezionale come quello che stiamo vivendo, è giusto pensare ad un ricongiungimento dei docenti “fuorisede” con i propri figli, genitori, evitando spostamenti per migliaia di lavoratori che tra zone rosse e restrizioni varie, hanno grandi difficoltà” chiarisce Sasso.

“La Lega ha da sempre manifestato al Governo la volontà politica in tal senso e continuerà a battersi. Adesso lo facciano tutte le altre forze di maggioranza, siamo ancora in tempo, serve unità.Ma è giusto che i lavoratori sappiano chi si sta battendo, chi no e chi addirittura si sta opponendo” conclude il sottosegretario.

