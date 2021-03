Sasso: “Oggi scuole non sicure. Accelerare le vaccinazioni in vista di settembre”

Vaccinare subito il personale della scuola per una didattica in sicurezza nel prossimo anno scolastico. Questo il pensiero del sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso in un’intervista all’Adnkronos:

“La partita in vista di settembre si gioca sulle vaccinazioni. Occorre accelerare per poter ripartire in presenza. AstraZeneca prevede il richiamo dopo due mesi e mezzo, dunque le vaccinazioni vanno fatte subito. Con il supporto tecnico di Miozzo al Ministero, andranno declinate proposte concrete come riduzione degli alunni per classe, impianti di areazione e sanificazione dell’aria, grazie ai quali come è sperimentato diminuiscono i contagi, integrazione del digitale nella didattica formando i docenti ma anche colmando il divario connessioni fra le scuole”.

Sasso poi tocca anche il punto dei contagi nelle scuole: “Chiederò al ministro Bianchi di intervenire, mi impegno nel chiedere la diffusione dei dati, va detta la verità. Oggi le scuole purtroppo non sono luoghi sicuri come qualcuno ha provato a farci credere per un anno. Le scuole proposte in piena pandemia erano identiche a quelle pre-covid, al di là di qualche precauzione. A pochi giorni dall’insediamento di questo Governo siamo stati costretti a ricorrere alla Dad pagando scelte politiche passate che si sono rivelate inefficaci”.

“Sulla Dad abbiamo il problema della formazione dei docenti. Bisogna formare dirigenti e docenti che puntino all’empatia digitale più che al nozionismo”.

