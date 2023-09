Save the Children: 38 bambini palestinesi uccisi nel 2023, più di uno a settimana

Secondo Save the Children, ad oggi, almeno 38 bambine e bambini palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata.

In media, secondo l’associazione umanitaria, equivale a più di un minore palestinese ucciso a settimana, risultando così il secondo anno consecutivo in cui si registra il record di vittime tra i minori in Cisgiordania, e questo rende evidente il peggioramento della sicurezza dei bambini in tutti i Territori palestinesi occupati.

Ad oggi, pubblica sempre Save the Children, il bilancio dei bambini morti in tutti i territori palestinesi occupati (Cisgiordania e Gaza) è già di almeno 44 vittime, tra cui almeno sei uccisi a Gaza. Questa cifra è di poco inferiore ai 45 bambini palestinesi uccisi in tutti i territori palestinesi occupati nel 2022. L’anno scorso sono stati uccisi anche due bambini israeliani.

Cinque dei minori palestinesi uccisi quest’anno avevano meno di 12 anni e tre meno di otto, il più piccolo aveva solo due anni. A luglio, almeno quattro bambini palestinesi sono stati uccisi a Jenin durante la più grande operazione militare israeliana in Cisgiordania degli ultimi 20 anni, che ha comportato un pesante uso della forza, compresi gli attacchi aerei.

Save the Children “esorta la fine immediata dell’uso eccessivo della forza contro i bambini da parte delle forze israeliane e chiede, si legge nel comunicato, un’indagine immediata e indipendente sull’uccisione di tutte le bambine e i bambini e che si prenda consapevolezza della situazione.

Finché persisterà una cultura dell’impunità, è probabile che i cicli di violenza continueranno. Senza un immediato cambio di rotta, i bambini continueranno a pagarne il prezzo con le loro vite”.