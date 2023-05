Save the Children: “Migliaia di minori a rischio separazione e abusi”

Save the Children, che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, lancia l’ennesimo allarme: circa 4.000 bambini potrebbero essere a rischio di separazione, abuso e abbandono. Infatti sono arrivate fino a 15.000 le persone al confine tra Messico e Stati Uniti e al divieto di asilo annunciato dall’amministrazione Biden.

E di fronte a tanto ostacolo e all’ammassarsi di persone al confine la situazione si è fatta critica, “quasi 4.000 bambine e bambini infatti, dormono per strada e sono esposti a rischi significativi, quali violenza e abusi, che potrebbero danneggiare gravemente la loro salute fisica e mentale. Molti minori rischiano anche di essere separati dai loro familiari se coloro che li accompagnano non sono in grado di accedere agli Stati Uniti in modo sicuro e rapido. Le famiglie sono disperate e molte di loro rischiano la vita nel tentativo di attraversare il confine attraverso luoghi pericolosi come il deserto o il fiume Rio Grande”.

Molti bambini hanno percorso lunghe distanze dai loro Paesi d’origine, fuggendo dalla violenza o dalla povertà, per raggiungere il confine con gli Stati Uniti, ma ora vivono la paura e l’ansia di un futuro incerto.

Save the Children in Messico chiede al governo del Paese di rafforzare i programmi e le politiche interne per la protezione dei bambini e degli adolescenti.