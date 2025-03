Scegliere il mio futuro dipende da me: libro collettaneo per l’orientamento

Gli sbagli nello scegliere la scuola secondaria superiore. dopo la ex scuola media, sono per lo più registrati da Almadiploma che raccoglie, fra gli altri documenti, i pentimenti di tanti giovani, più propensi a studi diversi, ma che alla fine si sono ritrovati a frequentare istituti superiori dove mai avrebbero voluto essere.

L’orientamento, come è noto, si dovrebbe realizzare a scuola, ma molto spesso i prof si lasciano prender da altri parametri piuttosto che riflettere sui reali talenti dell’alunno che talvolta, anche su consiglio dei suoi docenti, si perde, appunto.

E allora, per venire incontro allo smantellamento dei dubbi e dare qualche certezza, individuando le reali passioni di tanti ragazzi alla scadere del terzo anno della secondaria di primo grado e dunque a scegliere il proprio futuro con consapevolezza, ecco un interessante libretto-saggio per capire, oltre al “chi sono”, anche il dove “voglio andare” e financo il “perché”, edito da Erickson, 16,50 €, e firmato da Centro MeTe, Elena Simoni, Ida Pellegrini, Benedetta Dallavalle, Annalisa Pasi, Anna Richiedei, dal titolo, “Dipende da me o scelgo il mio futuro”.

L’assunto parte dall’imparare a essere indipendenti, a fare le cose da sé, a sviluppare idee, valori e obiettivi personali. Da qui, questa nuova collana “Dipende da me” che desidera aiutare i ragazzi e le ragazze a diventare protagonisti consapevoli del loro percorso di crescita, sostenendoli nello sviluppo e aiutandoli a pensare.

“Dipende da me o Scelgo il mio futuro”, risulta allora una guida singolar per gli alunni, attraverso un percorso di 10 tappe, per affrontare con sicurezza la scelta della scuola superiore, superando paure, stereotipi e condizionamenti esterni. Infatti, spesso ragazzi scelgono il loro futuro influenzati dalle persone e dalle situazioni che li circondano, ascoltando poco loro stessi e valorizzando quasi per nulla le proprie competenze.

Ed è per questo che il libro Erickson è pure, come si legge sul testo, un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé, imbarcandosi su un veliero che dalla panchina, lentamente lungo una rotta scelta dal capitano- alunno, conduce laddove il cuore, la passione, la sensibilità, gli studi fatti li portano.

Se esiste un modo per scegliere con criterio quale percorso intraprendere dopo il primo ciclo della scuola secondaria, forse questo testo, attraverso le 10 tappe proposte, appare uno strumento utile.

Infatti tra spunti, chechklist, quiz e attività, disseminati per ogni capitolo del libro, si riesce in qualche modo a conoscersi meglio, aiutando i ragazzi a trovare il percorso di scuola secondaria di II grado più adatto, per valorizzare al meglio le diverse competenze di ciascuno.

Oltre che agli alunni, il libro, come è naturale, si rivolge pure ai genitori e dunque ai docenti, che in qualche modo possono supportare, perfino nella lettura, i giovani.