Scelta delle preferenze per supplenze da GPS, manca poco per la domanda

Il nuovo appuntamento settimanale con la rubrica “A domanda risponde” curata dal prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Una serie di risposte alle domande poste dai lettori sugli ultimi dubbi sulle GPS.

DOMANDA n. 1

Quando sarà attiva l’istanza per la presentazione delle domande per la scelta delle preferenze per chi è inserito in graduatoria provinciale per le supplenze?

RISPOSTA

La sezione delle Istanze Online riferita alla scelta delle 150 preferenze per chi è inserito in GaE o in GPS sarà attiva immediatamente dopo il 10 agosto e rimarrà attiva, presumibilmente, fino al 20 agosto.

DOMANDA n. 2

Quale tipologia di contratto sarà possibile optare in un’unica preferenza tra le 150 esprimibili per le supplenze da GPS?

RISPOSTA

Nella stessa preferenza sarà possibile richiedere supplenza annuale fino al 31 agosto 2023, supplenza fino al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno 2023, supplenza su spezzone da un minimo di 7 ore ad un massimo di 17 ore, si può anche richiedere il completamento orario su stessa classe di concorso o anche su altra classe di concorso.

DOMANDA n. 3

Nelle preferenze sintetiche di comune o distretto delle 150 preferenze esprimibili, come funziona l’individuazione della scuola da parte del sistema informatizzato?

RISPOSTA

È importante sapere che quando si esprime una preferenza sintetica la procedura attribuisce il posto, analizzando le disponibilità sulle scuole appartenenti a quel comune/distretto, in ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici di tutte le scuole incluse in quel comune/distretto.