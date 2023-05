Schettini docente youtuber de la fisica che ci PIACE, denuncia il bullismo web di docenti che lo insultano e deridono

Vincenzo Schettini, come compare su un post Facebook de la Repubblica, è un docente di fisica all’istituto Dell’Erba di Castellana Grotte, in provincia di Bari. Ma è diventato popolarissimo sui social grazie al canale ‘La fisica che ci piace’ e i video in cui spiega agli studenti i segreti della sua materia. Diplomato al conservatorio, dirige anche un coro gospel che ha fondato. “Che voto mi do come insegnante? Non sono da 10, ma non merito meno di 8. Il mestiere è delicato e la realtà degli studenti è complessa”.

La fisica che ci PIACE

Il canale Youtube del prof. Vincenzo Schettini è intitolato: “La fisica che ci PIACE”, conta 433 mila inscritti e i suoi video sugli argomenti di fisica sono molto popolari e contano fino a mezzo milione di visualizzazioni. Il docente pugliese non solo è moltoo bravo a livello di competenze ma è anche molto originale nella comunicazione e nel metodo didattico. La sua popolarità era già nota a La Tecnica della Scuola che più volte lo ha intevistato e conosciuto.

La denuncia di Schettini sui colleghi bulli

Nell’intervista di Schettini rilasciata a la Repubblica si tocca anche un argomento spiacevole che non mancherà di aprire il dibattito e di invitare alla riflessione. La denuncia del prof. Vincenzo Schettini, rivolta ad alcuni docenti che sul web lo hanno insultato è del seguente tenore: “Le cattiverie maggiori arrivano dai colleghi sul web. Mi chiamano “pagliaccio” e “giullare”, mi scrivono “trovati un parrucchiere”. Il vero bullismo è degli insegnanti.

Queste parole scritte in un’immagine che ha spopolato sui social sono molto dure e sono anche molto preoccupanti. Per quale motivo insultare e deridere qualcuno che propone, in modo originale e semplice, degli argomenti complessi e che creano molta difficoltà nello studio di migliaia di studenti? Ci piacerebbe capire, comprendere e soprattutto analizzare il fenomeno social che rende bulli anche coloro che per ruolo dovrebbero combattere il bullismo.