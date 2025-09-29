Scienze della formazione primaria, stabilito il contingente di 380 esoneri di docenti e dirigenti per funzioni tutoriali

Il Decreto interministeriale MIM-MEF n. 173 del 2 settembre 2025 stabilisce il contingente massimo di 380 esoneri per lo svolgimento di compiti tutoriali nell’ambito del corso di laurea in Scienze della formazione primaria per l’anno scolastico 2025/2026.
Questi 380 esoneri complessivi comprendono:
- Gli esoneri totali per i tutor organizzatori.
- Gli esoneri parziali al 50% dell’orario di insegnamento per i tutor coordinatori.
All’interno di questo totale, il contingente massimo previsto per il personale docente è di n. 365 esoneri.
Si prevede inoltre l’utilizzo di non meno di n. 15 dirigenti scolastici per le attività di tutor organizzatore.
L’obiettivo è garantire la continuità e la copertura delle funzioni tutoriali, autorizzando gli Uffici scolastici regionali a redistribuire il contingente tra gli Atenei. Infine, il decreto conferma che la copertura delle spese avviene tramite risorse finanziarie autorizzate preesistenti, assicurando l’invarianza di spesa.