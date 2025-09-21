Home Attualità Scioperi e iniziative per Gaza: secondo la Flc di Piacenza ci sarebbero...

Scioperi e iniziative per Gaza: secondo la Flc di Piacenza ci sarebbero pressioni del Ministero dell’Interno sulle scuole

Di
Reginaldo Palermo
-
CONDIVIDI
Medics transport an injured Palestinian child into Al-Shifa hospital in Gaza City following an Israeli airstrike on October 11, 2023, as raging battles between Israel and the Hamas movement continued for the fifth consecutive day. Medical supplies, including oxygen, were running low at Gaza's overwhelmed Al-Shifa hospital as the death toll from five days of ferocious fighting between Hamas and Israel rose sharply on October 11 with Israel keeping up its bombardment of Gaza after recovering the dead from the last communities near the border where Palestinian militants had been holed up. Photo by Atia Darwish apaimages

Si scalda il clima nelle scuole anche in relazione allo sciopero contro la guerra e come sostegno a Gaza, indetto da alcuni sindacati di base per il giorno 22.
In questi giorni le manifestazioni e le prese di posizione a favore della Palestina, anche nelle scuole e nelle università, si sono moltiplicate.
La Flc-Cgil di Piacenza parla però di “presunte pressioni esercitate dal Ministero dell’Interno sulle scuole del territorio: abbiamo appreso, da diverse fonti, che in seguito a ‘segnalazioni di possibili criticità’, alcuni dirigenti scolastici avrebbero indirizzato i propri collegi docenti a rimodulare, in un’ottica di ‘prudenza, opportunità ed efficacia’, le iniziative programmate per il 22 settembre a Piacenza e in tutta la provincia”.
“A molti docenti e studenti – aggiunge il sindacato – è stato suggerito di confinare le attività all’interno delle aule scolastiche, snaturando così il senso di una manifestazione pubblica”.
“Non possiamo e non vogliamo credere – scrive Flc-Cgil di Piacenza – che dietro queste indicazioni ci sia una circolare formale o una direttiva ministeriale che scavalchi l’autonomia e la volontà democratica dei collegi docenti. Tuttavia, i fatti segnalati sollevano un interrogativo gravissimo: è la scuola a subire pressioni occulte per limitare la propria partecipazione alla vita civile e sociale?”.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore