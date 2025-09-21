Scioperi e iniziative per Gaza: secondo la Flc di Piacenza ci sarebbero pressioni del Ministero dell’Interno sulle scuole

Si scalda il clima nelle scuole anche in relazione allo sciopero contro la guerra e come sostegno a Gaza, indetto da alcuni sindacati di base per il giorno 22.

In questi giorni le manifestazioni e le prese di posizione a favore della Palestina, anche nelle scuole e nelle università, si sono moltiplicate.

La Flc-Cgil di Piacenza parla però di “presunte pressioni esercitate dal Ministero dell’Interno sulle scuole del territorio: abbiamo appreso, da diverse fonti, che in seguito a ‘segnalazioni di possibili criticità’, alcuni dirigenti scolastici avrebbero indirizzato i propri collegi docenti a rimodulare, in un’ottica di ‘prudenza, opportunità ed efficacia’, le iniziative programmate per il 22 settembre a Piacenza e in tutta la provincia”.

“A molti docenti e studenti – aggiunge il sindacato – è stato suggerito di confinare le attività all’interno delle aule scolastiche, snaturando così il senso di una manifestazione pubblica”.

“Non possiamo e non vogliamo credere – scrive Flc-Cgil di Piacenza – che dietro queste indicazioni ci sia una circolare formale o una direttiva ministeriale che scavalchi l’autonomia e la volontà democratica dei collegi docenti. Tuttavia, i fatti segnalati sollevano un interrogativo gravissimo: è la scuola a subire pressioni occulte per limitare la propria partecipazione alla vita civile e sociale?”.