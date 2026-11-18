Mancano pochi giorni allo sciopero generale della Cgil. Venerdì 20 novembre la mobilitazione del sindacato riguarderà 100 piazze in Italia con manifestazioni, cortei e comizi. Previsti appuntamenti regionali e territoriali per chiedere salari più alti, diritti, sicurezza sul lavoro, contrasto al carovita e un futuro diverso per le nuove generazioni.

Le ragioni dello sciopero

Come annuncia il sito della Cgil, le ragioni dello sciopero sono varie: salari più alti e rinnovi contrattuali in grado di recuperare l’inflazione; pensioni dignitose e piena rivalutazione degli assegni; un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare; politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all’aumento delle spese militari.

La manifestazione di Roma, con concentramento previsto alle ore 9:30 a Piazza Vittorio, sarà conclusa a via dei Fori Imperiali da Maurizio Landini, segretario generale della CGIL.

Chi si ferma il 20 novembre

Lo sciopero riguarda l’intera giornata di lavoro e interessa tutti i settori pubblici e privati, compresi appalti e servizi strumentali, nel rispetto delle norme previste dalla legge 146/90 sui servizi essenziali. Saranno garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente.

Le strutture territoriali e le categorie della CGIL stanno organizzando assemblee, volantinaggi e iniziative nei luoghi di lavoro per promuovere la partecipazione alla giornata di mobilitazione.

La manifestazione della Gilda

Sempre venerdì 20 novembre la Federazione Gilda Unams scende in Piazza Santi Apostoli, a Roma, dalle 10 alle 13, “per la Scuola, per l’Università, per il futuro dell’Istruzione”.

Il sondaggio

Il Governo ha fatto marcia indietro sui tagli agli organici della scuola previsti dalla Manovra 2027, ma i sindacati non si fermano: venerdì 20 novembre due organizzazioni sindacali del comparto Scuola – Flc-Cgil e Gilda degli insegnanti – chiederanno al personale della scuola di aderire allo sciopero generale; gli altri sindacati di categoria – Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Anief – hanno svolto un sit-in a Piazza Vidoni l’11 novembre scorso e svolto assemblee on line lunedì 16, quindi hanno annunciato che la mobilitazione continuerà per una serie di motivazioni, come il precariato eccessivo, il reclutamento da rivedere, gli stipendi ridotti, la mancanza di valorizzazione delle professioni, l’esclusione di quasi tutta la categoria dagli anticipi pensionistici e altro ancora.

Su questo tema, le proteste a oltranza dei lavoratori dell’Istruzione, la Tecnica della Scuola ha quindi deciso di lanciare un sondaggio on line tra i lettori: “I tagli sono stati eliminati, ma per i sindacati la mobilitazione rimane: sei d’accordo?”.

All’interno del sondaggio troverai la seguente domanda:

I tagli sono stati eliminati, ma per i sindacati la mobilitazione rimane: sei d’accordo?