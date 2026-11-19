Venerdì 20 novembre l’Italia vive una giornata di forte tensione sindacale. La Cgil ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore per tutti i settori pubblici e privati, con manifestazioni in cento piazze. Per la scuola il quadro è frammentato: aderiscono alcune sigle, altre hanno scelto strade diverse, e a Milano gli studenti delle scuole occupate si uniranno ai cortei.

Chi si ferma nella scuola

Tra i sindacati del comparto, l’appello della Cgil è stato raccolto da Flc Cgil e Gilda. Nella stessa giornata è previsto anche lo sciopero nazionale della scuola e del pubblico impiego, proclamato per l’intera giornata da Usb Pubblico Impiego. I Cobas Scuola invitano docenti e Ata a scioperare e annunciano manifestazioni territoriali, da comunicare provincia per provincia. Restano fuori Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Anief, che hanno già fatto un sit-in a Piazza Vidoni l’11 novembre e assemblee online il 16, ma annunciano che la mobilitazione continuerà.

Lezioni a rischio, disagi possibili

Le conseguenze concrete dipenderanno dall’adesione dei lavoratori e dalle prestazioni minime garantite. Possibili ripercussioni su lezioni e servizi, quindi, con comunicazioni alle famiglie scuola per scuola. A rischio anche il trasporto scolastico, perché lo sciopero generale coinvolge il trasporto pubblico locale. Ferrovie e aerei sono esclusi dalla proclamazione Cgil, ma i treni si fermano comunque da venerdì sera a sabato sera per la protesta di altri sindacati.

Le ragioni: organici, stipendi, precarietà

Il governo ha fatto marcia indietro sui tagli agli organici previsti dalla Manovra 2027, ma per i sindacati la partita non è chiusa. La Flc Cgil protesta contro precarietà e salari da fame nel comparto istruzione e ricerca. Gli altri sindacati puntano su precariato eccessivo, reclutamento da rivedere, stipendi bassi, scarsa valorizzazione delle professioni ed esclusione quasi totale dagli anticipi pensionistici. Sullo sfondo resta la riforma degli istituti tecnici, su cui la Flc Cgil ha chiesto un’udienza urgente al Tar. A Roma la Cgil si concentra alle 9:30 a Piazza Vittorio, con chiusura di Landini ai Fori Imperiali. La Gilda sarà in Piazza Santi Apostoli dalle 10 alle 13.