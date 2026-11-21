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Oltre un milione di persone in cento piazze italiane per lo sciopero generale della Cgil. Dal palco di via dei Fori Imperiali, davanti a 50 mila persone, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini ha rivendicato il successo della mobilitazione, sottolineandone il carattere intergenerazionale e annunciando la prosecuzione dell’iniziativa sindacale nelle prossime settimane. Lo riporta il sito della Cgil.

«La notizia di oggi non è solo che le piazze sono piene, ma che tutte le generazioni sono in piazza», ha affermato Landini, definendo la giornata «una giornata che non divide, ma che unisce il Paese, le persone e le differenze». Un messaggio che il leader della Cgil ha sintetizzato nell’immagine delle «100 piazze della speranza», luoghi di partecipazione e di richiesta di cambiamento sociale, economico e democratico.

Dal palco romano è arrivata anche una prima stima della partecipazione: «Siamo ampiamente più di un milione di persone». Un dato che, secondo Landini, dimostra come la domanda di cambiamento attraversi il Paese e coinvolga lavoratori, pensionati, studenti e giovani. «Non ci fermeremo, perché sappiamo di rappresentare la maggioranza di questo Paese», ha detto, attaccando il governo e sostenendo che «la minoranza è il governo, che non ha i numeri per governare e che è diviso al suo interno».

Nel suo intervento Landini ha collegato la mobilitazione italiana alle proteste che nelle ultime settimane hanno attraversato diversi Paesi europei. Ha rivendicato la scelta di far coincidere lo sciopero generale del 20 novembre con la giornata di mobilitazione degli studenti in tutta Europa, indicando nella partecipazione delle nuove generazioni uno degli elementi più significativi della giornata.

Ampio spazio è stato dedicato ai temi che hanno portato la Cgil alla proclamazione dello sciopero: salari, pensioni, sanità pubblica, scuola, politiche industriali e fisco. Il segretario generale ha attaccato la legge di Bilancio, ribadendo il giudizio già espresso nei giorni scorsi e accusando l’esecutivo di tagliare risorse a sanità, istruzione e welfare mentre aumenta la spesa militare. «La vera sicurezza è il lavoro, la vera sicurezza è garantire i diritti fondamentali, la sanità, la scuola e la giustizia sociale», ha affermato.

«Dopo il successo grandissimo della manifestazione di oggi non ci fermiamo», ha concluso Landini. «Le piazze piene di tutta Italia dicono che la gente non ne può più, che vuole un cambiamento e che chiede rispetto».