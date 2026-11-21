La vicenda riguarda uno studente iscritto alla terza classe di un istituto secondario di secondo grado. Dopo aver frequentato l’insegnamento della religione cattolica (IRC) nei due anni scolastici precedenti, il 9 settembre 2026 lo studente – con la controfirma dei genitori – ha presentato la richiesta formale per non avvalersi più dell’IRC per l’anno scolastico 2026-2027, indicando come opzione alternativa lo studio individuale.

La risposta dell’istituto è stata una serie di dinieghi: prima dai collaboratori della presidenza e infine con provvedimento definitivo del Dirigente Scolastico del 23 settembre 2026. La scuola ha rigettato l’istanza bollandola come “tardiva”, rinviando la decorrenza dell’esonero al successivo anno scolastico (2027-2028) e arrivando a prospettare la non ammissione alla classe successiva qualora lo studente non avesse frequentato l’ora di religione.

Il ricorso e la decisione dei giudici amministrativi

Il genitore e un’associazione a tutela della libertà di coscienza hanno impugnato i dinieghi davanti alla giustizia amministrativa. Con l’ordinanza n. 00439/2026 (pubblicata il 17 novembre 2026), la Seconda Sezione del TAR Lombardia (sezione staccata di Brescia) ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti della scuola e concedendo allo studente di svolgere lo studio individuale al posto dell’IRC.

Il Collegio ha stabilito che la libertà di coscienza – garantita dagli articoli 2, 3, 19 e 21 della Costituzione – prevale sulle esigenze organizzative della scuola e non può essere limitata da scadenze burocratiche.

Le motivazioni: vietate sanzioni e discriminazioni

I giudici hanno evidenziato alcuni principi fondamentali per il diritto scolastico:

Libertà di scelta sempre garantita: sebbene la circolare ministeriale e l’Intesa CEI-Stato prevedano che la scelta si esprima all’atto dell’iscrizione (tra gennaio e febbraio), tale finestra temporale vincola l’amministrazione nella programmazione, ma non può impedire agli studenti di maturare una decisione differente nel corso dell’anno scolastico .

sebbene la circolare ministeriale e l’Intesa CEI-Stato prevedano che la scelta si esprima all’atto dell’iscrizione (tra gennaio e febbraio), tale finestra temporale vincola l’amministrazione nella programmazione, ma . Illegittimità delle sanzioni: la normativa e gli accordi pattizi non prevedono alcuna sanzione per chi decide di interrompere la frequenza dell’IRC. Penalizzazioni come valutazioni negative o la minaccia della bocciatura sono da ritenersi illegittime e configurano una vera e propria discriminazione .

la normativa e gli accordi pattizi non prevedono alcuna sanzione per chi decide di interrompere la frequenza dell’IRC. Penalizzazioni come valutazioni negative o la sono da ritenersi illegittime e configurano una vera e propria . Assenza di impatto organizzativo: nel caso dello studio individuale, la scuola non è tenuta a reperire risorse aggiuntive né a modificare l’organizzazione didattica generale.

I prossimi passi

In attesa dell’udienza di merito fissata per il 30 giugno 2027, l’ordinanza cautelare fissa un punto fermo sull’inviolabilità della libertà di coscienza degli studenti all’interno degli istituti scolastici.